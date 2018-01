Urbania: Alquiler de casas de playa creció en 40% en verano 2018

Asia, Punta Hermosa, San Bartolo y Punta Negra, son algunos de las playas del sur de Lima con más visitas en el verano, al igual que los balnearios de Ica, Paracas, Piura y Tumbes.

Según el portal www.Urbania.pe, en el presente mes existen alrededor de 1,160 anuncios de venta de casas de playa y 452 avisos de alquiler en dichos lugares.

“Las casas de playa suelen tener la demanda más alta por temporada, que inicia en año nuevo y finaliza en Semana Santa, después de eso disminuye durante los siguientes meses del año. En el 2017 notamos una disminución de casi el 60% en anuncios de venta y alquiler de inmuebles de playa comparado con el 2016”, explicó Eduardo González-Prada, gerente de Urbania .

“Este 2018, apreciamos un crecimiento de 40% versus el año pasado en el tema de arrendamiento. Este cambio se debe a que dar en alquiler un inmueble es un buen negocio; sin embargo, no hay mucha demanda para la compra debido a que las familias están dispuestas a tener la flexibilidad de poder alquilar, pero no quieren asumir la responsabilidad de pagar todos los meses un crédito hipotecario, y/o no califican. Esa es la razón de porqué vivimos una escasa oferta actual de casas de playa nuevas”, detalló.

Por otro lado, el portal señala que la preferencia de inmuebles se debe al número de dormitorios con los que estos cuentan. El 43% de avisos pertenecen a casas de playas con 4 dormitorios, el 38% más de 5 y el 16% de 3 dormitorios.

De acuerdo a los precios, Urbania señala que varían de acuerdo a la ubicación, su cercanía al mar, antigüedad, tamaño, número de cuartos y a sus acabados.

“El costo más alto para arrendamiento los tiene Asia, donde pueden oscilar entre los $3,000 hasta los $4,500 por mes. Si es por toda la temporada; es decir, desde año nuevo hasta semana santa, se pueden encontrar inmuebles pagando hasta $25,000 dólares, que tienen 4 a 5 dormitorios, con 11 camas y 4 baños”, afirmó el gerente de Urbania.

Cabe mencionar que en el 2016 las personas que más buscaban alquilar casas o departamentos de playa eran hombres y mujeres con edades entre 26 y 40 años, durante el 2017 y en lo que va de la temporada de verano del 2018, las personas que más han buscado casas de playa con un 63% se encuentran entre los 41 años a más.