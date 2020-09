Las universidades y demás entidades educativas gozan de inafectación tributaria, aun cuando utilicen bienes, servicios o realicen actividades “distintas a las de su finalidad educativa o cultural”.

Sin embargo, según un informe emitido recientemente por la Sunat, cuando las entidades educativas con fines de lucro utilicen bienes, realicen actividades u otorguen servicios que no son educativos, estos sí se encontrarán afectos a impuestos.

¿Qué significa esto? De acuerdo a Jorge Picón, socio del estudio Picón, la opinión de la Sunat, la misma que se basa en una resolución del Tribunal Constitucional, afectaría a las entidades educativas (universidades, institutos y otros) en lo que se refiere a la aplicación de impuestos principalmente municipales, cuando tengan bienes o realicen actividades diferentes a sus finalidad educativa: centro comerciales, negocios, otros.

“Una universidad puede tener inversiones o negocios adicionales a los de la universidad en sí”, explica Picón. “La opinión de Sunat haría posible que las municipalidades cobren el impuesto predial y de alcabala a las universidades por sus negocios que no son educativos, sin perjuicio de otras implicancias que podrían surgir en el tiempo” considera.

Asimismo, Picón señala que el informe de Sunat deja en claro que “la inmunidad tributaria de los centros educativos se mantiene para las actividades educativas, aun cuando la misma entidad realice otras actividades diferentes a dicho fin”.

Área gris

La interpretación de la Sunat trata de poner fin a un punto de discusión que existe con relación a negocios pertenecientes a las universidades con fines de lucro que, pese a no ser educativos o culturales, tenían una incidencia en la calidad de educación otorgada por estas instituciones, creando un área gris con relación a la afectación tributaria.

“Muchas veces la renta de estos negocios que no son estrictamente educativos se reinvierte en la educación”. En ese sentido, la interpretación de la Sunat es cuestionable, precisa Picón. “Que un negocio no esté vinculado directamente a la educación no quiere decir que sus ingresos no se reinviertan en educación y que deban gozar de inmunidad”, agrega.

Cabe indicar que el informe de la Sunat no es vinculante.

En Corto

Iniciativa. El mes pasado el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Álvaro Paz de la Barra, propuso en el Congreso que los colegios y universidades privados estén sujetos al cobro del impuesto predial para reponer los ingresos de las municipalidades, afectados por la pandemia.