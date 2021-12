Hoy a la medianoche celebraremos Navidad, un momento importante que nos permite encontrar la unión familiar, una familia que se extiende en todo el Perú.

Ante ello, y viendo que nuestro país enfrenta una crisis sanitaria y un proceso de recuperación económica, salir de ella es una tarea de todos, no solo se trata de recibir, sino de dar.

Así, el equipo de Gestión formuló una pregunta a empresarios, ejecutivos y economistas sobre: ¿Cuál es el “Regalo de Navidad” que hoy le daría Ud. al Perú?

Las respuestas son las siguientes:

Oscar Caipo, Confiep

Desde Confiep deseamos que la paz y la buena salud prevalezcan en los hogares de todas las familias en el Perú. Seguiremos trabajando para impulsar un crecimiento económico inclusivo y construir, todos unidos, un país con igualdad de oportunidades para todos.

Erik Fischer, presidente de Asociación de Exportadores (Adex)

Las crisis por las que está pasando nuestro país, como la de salud, la de inseguridad ciudadana -cada vez más violenta- o la crisis política, que pone en riesgo nuestro futuro, son más que una enfermedad, son síntomas de un mal mayor. La justicia no se corresponde con los retos que enfrentamos.

Erik Fischer (Foto: Andina cortesía)

Los estamentos de justicia se muestran lentos, inoperantes o indiferentes. De cumplir de manera estricta y oportuna su labor la situación de nuestro país sería dramáticamente mejor. Por lo que en estas fiestas estoy convencido que el mejor regalo para nuestro país sería que recupere su justicia, un país sin justicia, es un país sin futuro.

Jessica Luna, gerente general de ComexPerú.

Visión y liderazgo a nuestros gobernantes para guiar al país en la senda del crecimiento económico, lucha contra la corrupción, y priorización de la educación.

Jessica Luna. (Foto: Andina)

Carlos Durand, presidente de Perucámaras.

Una gran dosis de unión para mantener el diálogo y la paz social y así poder trabajar por los más vulnerables, más aún en esta coyuntura pandémica.

José Luis Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes.

Un viraje de 180 grados, que nos de la esperanza de un país mejor.

José Luis Silva-Martinot (Foto: GEC)

Susana Saldaña, presidenta de Asociación Empresarial Gamarra

Estabilidad política y económica, para el Gobierno, para las políticas públicas, para los empresarios y ciudadanos. La inestabilidad política, económica y social nos impide superar la crisis.

Susana Saldaña preside la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mega Centro de Mesa Redonda

Estabilidad Política, de allí deriva todas las demás fortalezas. Económico, social y productivo.

Ana María Choquehuanca, presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa Pyme Perú

Le regalaría líderes políticos capaces y honestos, que antepongan los intereses del país, antes que los suyos. Gente que sirva al Perú para sacarlo de las diversas crisis a la que se enfrenta.

Ana María Choquehuanca (Foto: Agencia Andina)

Blanca Chávez, presidente de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA)

Desearía paz, que la gente se vacune para poder estar tranquilos, cuidarse estos virus tiene para rato. Desearía el apoyo del gobierno para el turismo, vaya a decir hoteles y restaurantes, como hicieron en otros países como, por ejemplo, Colombia, para de esta manera reactivar nuestro sector

Enrique Pajuelo, vocero de la Asociación de Empresas Familiares

Mi regalo al Perú en mi calidad de empresario es seguir invirtiendo y creando fuentes de trabajo en esta hermosa tierra.

Fernando Ruiz-Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

Tranquilidad, no tener tanta incertidumbre.

Presidente de la FEPCMAC, Fernando Ruiz Caro.

Ricardo Acosta, presidente de Asociación Peruana de Agencia de Viaje - Apavit

Quisiera regalarle a este país maravilloso bendecido con un clima privilegiado, una gastronomía reconocida a nivel mundial y un pueblo muy receptivo para con los turistas nacionales e internacionales, un Presidente rodeado de un gran equipo de Ministros profesionales con experiencia y conocimientos de las diferentes carteras asumidas, totalmente idóneos, asesorados por técnicos a la altura del cargo, preocupados en servir al país y no servirse del mismo.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT).

Eduardo Farah, presidente de Apiplast

Más vacunas, apoyo en el proceso de vacunación. Sin salud no tenemos nada. Si nosotros hubiéramos hecho lo que en otros países se hizo, hacer que la empresa privada también pueda poner vacunas, la situación quizá podría haber sido otra.

Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’

Quisiera que fuesen muchos, incluyendo mucha salud y una rápida salida de la pandemia mediante la vacunación, paz, armonía y prosperidad, pero más allá de lo que uno siempre le desea a su país, en esta ocasión creo que le desearía un servicio civil preparado, comprometido y de calidad, que aguante los embates de gobernantes ineptos o corruptos. La institucionalidad de la que tanto se ha hablado en estos últimos dos años es producto de la gente que la construye y la resguarda, y como sabemos, es una gran deficiencia en nuestro país.

Jaime Reusche. (Foto: Andina)

Elmer Cuba, socio de Macroconsult y exdirector del BCR

Que el Estado se transforme, sea más eficaz y eficiente en todas las políticas públicas, en particular en la igualdad de oportunidades y la productividad.

Alonso Segura, exministro de Economía

Autoridades y altos funcionarios competentes y comprometidos con el bienestar de los peruanos. Que formulen políticas públicas basadas en evidencia, no en intereses propios, ideologías fallidas y búsqueda de enfrentamiento entre peruanos.

Alonso Segura. (Foto: Congreso)

Alfredo Thorne, exministro de Economía

Que logremos un consenso político que nos permita las reformas económicas y políticas que aprovechen el mejor entorno internacional para crear mayor crecimiento y bienestar a la población con menores recursos. Que separemos a todos aquellos funcionarios involucrados en corrupción o malos manejos del dinero público.

Alfredo Thorne. (Foto: Andina)

Piero Ghezzi, de Hacer Perú y exministro de la Producción

Que se reduzca la polarización y nos escuchemos más. Para que entendamos que toda la verdad no está de un solo lado, y que las únicas alternativas no son “mantener el modelo” o “volvernos Venezuela”.

Piero Ghezzi, (Foto: GEC)

Juan José Marthans, del PAD de la Universidad de Piura

Le regalaría un Perú diferente al de estos últimos 200 años y ciento cincuenta días. Con una economía con una visión de mediano y largo plazo, orientada a favor de una reducción programada de sus profundos déficits de infraestructura física y humana, institucionalmente consolidada, con mercados realmente competitivos y con un frente empresarial comprometido con el concepto del “valor compartido”.

entrevista al economista juan jose marthans

Al país le regalaría la cuota de unidad que tanta falta nos hace como peruanos, hoy invadido por ideologías trasnochadas. Hagamos realmente nuestro el lema “Firme y Feliz por la Unión”

Miguel Jaramillo, del Consejo Privado de Competitividad

El Perú necesita hoy una fuerte dosis de confianza, de saber que estamos bien encaminados hacia generar desarrollo para todos. La confianza, sobre todo en nuestras autoridades, es fundamental, ya que promueve la inversión y el empleo adecuado que tanto se necesita hoy en día. Esta es además fundamental, ya que se relaciona con tener servicios públicos de calidad, desde el sistema de salud hasta el educativo. Sobre el primero, es fundamental fortalecerlo (sobre todo el primer nivel) para resistir la pandemia. Sobre el segundo, es fundamental que reabra sus puertas a los estudiantes de una vez, para evitar más pérdidas innecesarias de aprendizaje

Roque Benavides, presidente del directorio de Cía. de Minas Buenaventura

Creo que hay dos aspectos que son fundamentales, que en el Perú lleguemos a más consensos y que todos sepamos que tenemos que estar de acuerdo con el Estado de Derecho, que es lo que rige a todos los peruanos: Diálogo y Estado de Derecho.

Roque Benavides, presidente del directorio de Cía. de Minas Buenaventura

José Antonio Olaechea, presidente del directorio de Tacama

Estabilidad política.

Fernando Guinea, socio de Amrop

Eliminar la corrupción a todo nivel y estabilidad política de largo plazo.

FERNANDO GUINEA, SOCIO DE AMROP PERÚ

Hugo Alegre, CEO de RTM

Le regalaría Pachamama Raymi. El programa de erradicación de la pobreza q nació en Cusco y q desde el 2006 ha sacado a 100 mil personas de la pobreza en Perú, Tanzania y Nepal. Y además ya lleva más de 10 mil hectáreas reforestadas. Eso le regalaría al Perú. Nos costaría solo US 1,600 millones para terminar con la pobreza en el Perú. ¡¡Y no anual, por una sola vez!!

Robert Adrianzén, gerente de Negocios y Servicios en Pandero SA EAFC

Le daría la estabilidad política que todos los peruanos deseamos para poder vivir en tranquilidad, con un gobierno enfocado en todos los peruanos y no uno divisoria que solo busca el enfrentamiento entre los peruanos. Es decir, un Gobierno que busque el crecimiento que todos los peruanos quieren.

Sandro Fuentes, tributarista, exjefe de la Sunat

Un gobierno capaz de resolver la mayor cantidad de inequidades posible.

Jorge Toyama, abogado laboralista

Que todos los peruanos tengamos una adecuada e integral protección social: seguros de salud, pensiones, desempleo y de riesgos. Y vacunación completa para protegernos de esta pandemia.

Jorge Toyama

Jorge Picón, tributarista

El mejor regalo para Perú es que se generen puestos de trabajo digno y oportunidades para los peruanos, en un momento en que tanto la pandemia como la crisis política han afectado a millones de peruanos. Asimismo, regalarles a los peruanos de buena voluntad paz, que se plasme en seguridad en las calles y en su vida diaria.

Jorge Picón

José Oropeza, director de Perú Offerwise

El regalo de navidad para mi país y todos sus habitantes sería el don de la empatía, empatía para 32 millones de peruanos. Cuando entendamos que ganamos dando, nuestra sociedad será merecedora de un mejor destino.

Muchos problemas se solucionarían en nuestro país si empezamos a entender el mundo desde la perspectiva de los que necesitan ayuda.

José Oropeza

Carlos Parodi, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico

Le regalaría certidumbre política, para que así aumente la inversión y el empleo. La política está condicionando a la economía.

Marco Loret de Mora, CEO de Matlab

Al Perú le regalaría el regalo de la convivencia, si tan solo nos diéramos cuenta de que, tratándonos mejor, que esforzándonos por convivir de una mejor manera, todos estaríamos en una mejor situación, y de manera inmediata este sería hoy, ya un país diferente. El cambio es rápido si nosotros lo queremos así. Ese es el regalo que le daría a los peruanos, si nos diéramos cuenta del poder de ese cambio, de tratarnos mejor, de manera inmediata, pero si lo queremos así.

Aleph Navarro, Abogado

Un país sin corrupción. Creo que entre todas las posibilidades (trabajo pleno, no COVID, salud, inversiones, etc.) la corrupción es nuestra mayor debilidad. Que no existiera, restablecería la confianza de la población, la seguridad que las autoridades harán lo mejor, que los recursos se destinaran adecuadamente y sin intereses ocultos. Nuestro país tiene las capacidades y los medios para resolver sus problemas, pero este es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo.

Gian Carla Canessa, jefe de Negocios

El mejor regalo que yo le daría sería sacar a Castillo de Palacio. Por 2 principales motivos: 1. En el Perú cada vez se está normalizando cometer actos de corrupción y que no pase nada. Y ese es el ejemplo que están viendo nuestros hijos en los medios y en redes. 2. Para recuperar la confianza y la inversión tanto nacional como extranjera, que nos genera miles de puestos de trabajo y que nos ayuda a incrementar la recaudación de impuestos para que el Estado pueda trabajar con los más necesitados.

Fiorella Benavides, contadora colegiada

Sería cuidarme y cuidar a los que me rodean, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. Eso nos ayudaría a construir una cultura buena para nuestro Perú.

Karina Duarte, abogada

El regalo que le daría al Perú es acatar con responsabilidad las medidas que se han tomado para cuidar de nosotros y de los que nos rodean. por ejemplo, cumplir con nuestras dosis completas, colaborar con presentar la cartilla de vacunación para ingresar a lugares públicos y evitar frecuentar lugar donde haya aglomeración. En general colaborar con todas las disposiciones económicas y de salud que se han adoptado en este tiempo.

Andrea Mogrovejo, administradora

Puestos laborales y una mejor educación a nuestros niños y jóvenes para tener un País con mejor visión en crecimiento. Tenemos que empezar por hacer buenos cimientos. La clave del éxito es buena educación y oportunidades en tu país.