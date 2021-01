Los planes de 12 empresas colombianas de ingresar al Perú en el 2020 se vieron frustrados por la pandemia del coronavirus y el cierre temporal de la economía. Aunque la incertidumbre continúa tiñendo el panorama, algunas luces de esperanza han aparecido, por lo cual aquellas retomarían sus proyectos a partir del segundo semestre del 2021, según las estimaciones de Pilar Lozano, agregada comercial de la Embajada de Colombia en Perú.

Dichas compañías (pymes y grandes empresas) pertenecen a los sectores de software, confecciones, metalmecánica, construcción y cosméticos, indicó la también directora de Procolombia para Bolivia y Perú. Sin embargo, manifestó que aún no puede precisar el monto de inversiones que estas empresas concentrarán.

“Estas empresas tenía la decisión tomada de invertir en Perú el año pasado, pero debido a la pandemia debieron dejar estos planes en stand by. Esperemos que se reactiven este año. No sabemos si va a ser en el primer semestre, pero lo más probable es que en el segundo semestre varias de estas empresas ya lleguen al Perú”, dijo a gestion.pe.

En los últimos 10 años, las inversiones hechas por empresas colombianas en el país han sumado US$ 3,424 millones. Operan actualmente en el país 250 compañías, principalmente de los rubros de electricidad, gas, infraestructura, salud y hotelería.

Para las empresas colombianas, llegar al Perú es el primer paso siguiente de su proceso de internacionalización. Algunas de ellas lo hacen para participar en las licitaciones que se abren en el Perú, lo que les exige estar domiciliadas en el país, o porque necesitan ampliar el mercado para sus productos.

Hasta antes de iniciarse la pandemia, las inversiones colombianas se incrementaban a tasas importantes. Estadísticas del Banco de La República de Colombia revelaron que las inversiones provenientes de dicho país ascendieron a US$351.4 millones en el 2018, cifra que fue 87% mayor que la de 2017.

No obstante, Procolombia aún no puede realizar una estimación de los capitales que llegarán del país vecino en los próximos años, debido a la gran incertidumbre. “El COVID-19 nos desbarató todas las proyecciones que teníamos, todo está un poco en stand by. Estamos siendo cautos, con respecto a la evolución de la pandemia, porque antes pensábamos que en el 2021 la reactivación iba a ser total, pero ahora sabemos que va a ser mucho más lenta”, expresó Lozano.

Por otro lado, la agregada comercial señaló que Procolombia está acompañando a empresas peruanas para llegar hacia su país, 10 de las cuales lo harían este año, si la evolución de la pandemia lo permitiera. La mayoría de estas últimas opera en los rubros de logística y metalmecánica.

“Estamos aún pendientes de saber si estas empresas han definido hacer su ingreso por fases o si será una sola inversión, así que no se tiene una cifra cierta, pero esperamos que la inversión sea de alrededor de US$ 100 millones”, manifestó.

