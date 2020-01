Una nueva ley en camino. La viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, adelantó que viene trabajando en nueva ley de telecomunicaciones de la mano con el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la que será presentado al nuevo parlamento que será elegido a fines de enero.

“El sector (MTC y Osiptel) trabajan en un proyecto de ley de telecomunicaciones, que socializaremos con todos los actores involucrados cuando termine el periodo de interregno parlamentario y estén conformadas las nuevas comisiones”, comentó en diálogo con Gestión.pe.

La viceministra –en ese sentido– consideró que es necesario “asegurar un debate alturado de la propuesta en el nuevo Congreso”, así como con todos los actores de la industria, la academia y diversas entidades.

¿Qué contendrá la nueva propuesta normativa? “En la referida propuesta, el sector considera indispensable una nueva clasificación de servicios, un ordenamiento del mercado de servicios que asegure la predictibilidad, la racionalidad económica, la simplificación y la eficiencia , es decir, necesitamos que la regulación sea simple, pero directa”, aseveró.

Otro elemento clave de la nueva propuesta es que asegura la vigilancia de la calidad de los servicios que todos los usuarios, tanto de áreas urbanas como rurales , tienen derecho a recibir. En ese contexto, en su última entrevista con este diario el presidente del Osiptel, Rafael Muente, remarcó que el mercado está buscando fidelizar a sus clientes a base del servicio.

“La guerra precios entre las telco ha pasado a transformarse a una competencia en base a servicios y ello ha generado que las empresas –por ejemplo– refuercen sus áreas de atención al cliente, que digitalicen sus servicios y que generen mecanismos digitales para aceptar un reclamo. El mercado esta buscando fidelizar al cliente más que estar compitiendo por arrebatárselos, lo que implica –entre otros cosas– la experiencia del usuario”, refirió.

No es la primera vez que se intenta cambiar la ley de telecomunicaciones, que tiene una vigencia de 26 años . En el parlamento disuelto, específicamente el presidente de la Comisión de Transportes y Comisiones Wuiliam Monterola, presentó –a inicios de año– un proyecto de ley de telecomunicaciones, que planteaba la creación de una empresa de telefonía estatal. Luego, se presentó otra propuesta –también desde el legislativo– que tampoco llegó a buen puerto.

-Qué debería contener la nueva propuesta normativa-

En opinión del director de DN Consultores, Carlos Huamán, la nueva ley de telecomunicaciones debería contener tres aspectos claves. La primera es una nueva clasificación de servicios , tomando en cuenta que la normativa actual, regula servicios que ya no están vigentes como –por ejemplo– el uso beeper o del fax. En cambio, todo lo que corresponde a servicios vinculados el Internet no están incluidos. “Hay aspectos por limpiar y depurar en la actual legislación”, apuntó.

Otros dos aspectos claves –de cara al 5G y a las nuevas tecnologías– es una simplificación normativa y más claridad en la gestión del espectro radioeléctrico , que es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, entre otros).

En el caso del primero, Huamán detalló que es vital la simplificación administrativa tomando en cuenta que no aún no hay claridad entre los operadores del mercado sobre cuál será la clave o el negocio con el 5G, por lo que se van a aplicar procesos de innovación a base de prueba y error así como la puesta en marcha de proyectos pilotos. “Por ejemplo, para la instalación de antenas (que para el 5G según la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) se necesitarán hasta 10 veces más el número de antenas instaladas a la fecha) se necesitará de una normativa con menos tramitología, que permita innovar y no imponga trabas”, acotó.

En el caso del segundo, precisó que se requiere de una definición de principios, que implica reglas claras.

“Es vital que la nueva ley plasme la manera en cómo va ser gestionando por el Estado (el espectro radioeléctrico) para que progresivamente sea entregado a los operadores. Antes de los 90, el espectro valía cero porque no existía el servicio móvil, después de los 90 empezó a tener valor. Esta etapa de 2G hasta el 4G ya pasó, de aquí en adelante viene de la mano con un nivel de inversión potente, lo que significa que ese paradigma de que vamos a usar la asignación del espectro como una fuente de recaudación, queda por ser revisado. El énfasis debe ir hacia la infraestructura”, puntualizó.

-Reordenamiento de frecuencias: propuesta se publica mañana-

En otro momento, la viceministra indicó que ya se ha iniciado el proceso de reordenamiento de la banda de frecuencias 3,400 – 3,600 MHz asignada actualmente para la 5G, la que se compone de varias etapas. “En este momento, nos encontramos en la primera etapa, que consta en la elaboración de una primera propuesta de reordenamiento, la cual debe publicarse a más tardar mañana , conforme al cronograma”, anotó.

“Luego de esa fecha se continuará con el proceso de aprobación de dicho reordenamiento, que consta de la realización de reuniones de trabajo con las operadoras, una audiencia pública, entre otros. El proceso finalizará aproximadamente en junio del 2020 y a ese plazo se le debe agregar el tiempo en el que las operadoras adecuen sus redes y a sus usuarios. Es así que el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan como resultado del proceso se podrá materializar a fines del 2020” , añadió.

Nakagawa recordó que a partir de la publicación de la propuesta –a realizarse el 3 de enero– se contará con un plazo de quince días hábiles a efectos de recibir las opiniones, comentarios o sugerencias de la ciudadanía, es decir, hasta el 24 de enero del 2020.

“Con el reordenamiento de frecuencias, se proveerán mejores y nuevos servicios digitales a los ciudadanos, lo que impactará de forma positiva en sus actividades diarias y en una mejor calidad de vida y productividad”, finalizó.