La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), realizó por primera vez la rueda de negocios moda del Perú para emprendedores chilenos como alternativa a la actual coyuntura de emergencia sanitaria mundial que ha hecho que muchos empresarios migren o cambien de sectores de producción.

El evento online -refirió- concitó el interés en el mercado chileno generando la participación de 35 compradores del país del sur, que, junto a las 26 empresas peruanas, generaron 200 citas de negocios con intenciones de negocios y compras de hasta US$ 865,000 en los próximos doce meses.

La herramienta comercial, que mostró una variada oferta nacional en confecciones de algodón, principalmente, en línea de bebés, niños y deportiva, se enfocó en convocar a emprendedores, incluso algunos que no importaron antes, para darles la oportunidad de abastecerse en el Perú e iniciar una actividad que les genere un ingreso alternativo al actual.

Entre los participantes chilenos destacaron profesionales de diferentes áreas alejadas al comercio.

Sin embargo, acotó Promperú que la nueva alternativa fue tan atractiva que durante las reuniones, que se logró identificar que los empresarios estaban interesados por lotes pequeños e incluso contaban con algún tipo de asesoría para iniciar el negocio.

Es importante indicar, que algunas de las empresarias peruanas que asistieron a la rueda se había conocido años atrás en actividades de la Comunidad Andina o en Bolivia, por lo que habían mejorado muchísimo sus habilidades de venta que incluían catálogos digitales e incluso asesoraban a las nuevas emprendedoras, en tiempos y calidades.

La actividad virtual, que fue realizada de forma coordinada entre la Oficina Comercial de PROMPERÚ en Chile y las oficinas de Gamarra y Villa El Salvador, es parte de la estrategia institucional de promocionar la oferta exportable, así como impulsar la internacionalización de las empresas peruanas.

-Exportaciones-

Las exportaciones del sector textil y confecciones a Chile lograron en el primer trimestre del 2021 un crecimiento de 112.3% alcanzando los US$ 20 millones y duplicando sus envíos con respecto al mismo periodo de 2020.

Entre los principales producto de mayor crecimiento exportados a Chile están: redes confeccionadas para la pesca (US$ 2 millones / +117%), los demás Tshirts de algodón (US$ 2 millones / +868.8%), teja sin tejer de filamentos sintéticos (US$ 2 millones / +26%), los demás tshirts de algodón para niños (US$ 832,000 / +294.4%) y prendas y complementos de vestir de punto de algodón para bebés niños (US$ 753,000 / +116.2%).