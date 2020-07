La pandemia del covid-19 y las medidas adoptadas para mitigar su impacto pondrán en jaque la economía mundial y en consecuencia se deteriorarán las exportaciones. En este contexto, los exportadores peruanos plantean un alternativa para salir al mercado internacional a competir en igualdad de condiciones y hacerle frente a “la nueva normalidad”: un marco legal de neutralidad.

¿Qué quiere decir? César Tello, presidente del Comité de Confecciones de Adex y gerente general de industrias Nettalco, explicó que esto no debe significar subsidio alguno, pero sí debe estar orientado en adecuar las políticas arancelarias, tributarias y laborales del país al nuevo orden económico mundial.

“No podemos estar aislados de eso, de poder crear un espacio de desarrollo interno en el Perú que dependa exclusivamente de la capacidad y esfuerzo de empresarios y trabajadores peruanos. Pero para que este régimen de neutralidad sea estable, pueda vivir en el tiempo, es preciso que sea aplicado a un conjunto amplio de sectores que tengan una problemática común. Si ustedes hablan con exportadores de diferentes ramas, todos tenemos la misma problemática, entonces tenemos que tener este marco legal para todos”, anotó durante un evento organizado por Adex.

Tello explicó que dicho marco legal de neutralidad debe procurar reducir sobrecostos e impuestos, “pero sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”. Además, debe alentar la formalidad, lo que se lograría si los beneficios que traiga esta nueva normativa lo perciben solo las empresas formales.

“Tenemos, como empresarios, una preocupación: mantener el trabajo de nuestros trabajadores, ese es el mayor esfuerzo, el mayor reto. Pero nos encontramos siempre de parte del Estado y sindicatos con limitantes para generar más puestos de trabajo, cuando en realidad la generación de más empleo es lo que les va a dar mayor protección a los trabajadores. Cuando los trabajadores tengan dos o tres sitios donde poder postular, eso es lo más importante para nosotros. Y que sea realmente la capacitación, la productividad y la eficiencia del propio trabajador que nos permita sacar adelante a las empresas”, detalló.

El ejecutivo indicó que los exportadores peruanos se enfrentan a países que se adelantan y tienen una serie de medidas que benefician a sus exportadores. Por ejemplo, refirió al impulso de otras economías a sus Zonas Francas, situación que no se ha logrado replicar en el Perú. Hay que recordar que en el país existen 7 zonas creadas por ley: la zona franca propiamente dicha corresponde a Tacna y las zonas económicas de desarrollo (ZED) que están operando actualmente están en Ilo, Matarani y Paita. También otras ZED en Tumbes, Loreto y Puno.

“Hay países donde incluso tienen tipos de cambio proexportador, donde definitivamente ha habido devaluaciones que han acompañado el crecimiento del país. Estamos rezagados en eso, y para nosotros el tipo de cambio es sumamente importante”, puntualizó.

-Los sobrecostos-

Tello señaló que un tema que no ha logrado combatirse es la informalidad, y que hoy en día -en medio de una coyuntura actual donde se han perdido muchos puestos de trabajo- será aún más difícil. Por ello, remarcó que si se enfrenta a este mal con altos costos laborales y altos impuestos, más bien se incentiva a que las personas se vayan al ámbito informal.

“Tenemos son los costos laborales no salariales que no están bien analizados. Hay que hacer una comparación, un benchmarking… qué hace el resto de países que no hacemos nosotros, o al revés, qué es lo que queremos hacer. Finalmente eso es parte del problema. Si tu tienes altos costos laborales, altos impuestos, viene el tema de la baja competitividad y luego te vas a la informalidad, para ser un poco más barato. Pero esa informalidad, y la hemos llamado así, es la esclavitud del siglo XXI”, anotó.

Agregó que se debe adaptar nuestros sistemas laboral, tributario, judicial y la reforma del Estado para que “todo esto cambie de raíz” porque difícilmente vamos a poder avanzar de pocos. “Debemos ser uno de los países en el mundo que tiene más informalidad y eso hay que cambiarlo”.