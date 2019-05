TV paga crece menos de 1% en Perú, mientras piratería online se duplica

Ante la fiebre de series y eventos deportivos exclusivos, el mercado de TV Paga en América Latina y el Perú debería vivir un nuevo despegue. Sin embargo, dicho negocio apenas avanza. ¿A dónde se dirige la creciente demanda de contenidos de televisión?

José Luis Romero, CEO de JP Partners, refirió que la TV paga en el Perú factura anualmente US$ 847 millones, que representan el 5% del mercado en la región. Y al año, este servicio viene creciendo menos de 1% en el país.“En Perú hay 8.6 millones de viviendas y la penetración de la TV paga es de 35%, muy baja en comparación con otros países”, comentó.

Así, anotó, la TV paga tradicional enfrenta una ofensiva de subreportaje (abonados no declarados) y de la retransmisión ilegal.

Refirió que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones solo tiene registrados a 68 operadores del servicio de televisión pagada. Sin embargo, en total habría 173, siendo la diferencia aquellos que incurren en el subreportaje.

“Hay 875,000 viviendas que se cuelgan a la televisión por cable y no lo declaran, lo cual genera un impacto (pérdidas) de US$ 245 millones anuales en la industria”, dijo.

En tanto, en el segmento de retransmisión ilegal, hay 66 operaciones (zonas de despliegue) y 407,484 abonados, propiciando así pérdidas por US$ 114 millones anuales en el Perú.

Piratería online se duplica

Si bien el subreportaje y la retransmisión son conocidas amenazas en el mercado de TV paga, desde hace años un nuevo enemigo avanza a pasos agigantados: la piratería de contenidos de video exclusivos, en páginas web.

Al respecto, Romero indicó que, solo en el primer cuatrimestre del 2019, el valor de la piratería online en Perú (US$ 1,073 millones) se duplicó respecto a lo registrado en todo el 2018 (US$ 532 millones).

Por categorías, detalló, los videos más vistos (67.5%) en páginas ilegales son películas y series, ocasionando un perjuicio de US$ 56.5 millones al mes. En tanto, los eventos deportivos representan el 32.5%, por US$ 27.2 millones al mes en el Perú.

Proyección

Mercado de TV paga podría facturar US$ 1,920 millones

Visto el tamaño de las pérdidas por subreportaje, retransmisión y piratería online, José Luis Romero, de JP Partners, señaló que el potencial del mercado formal de TV paga en el Perú es alto. Así, si el consumo de películas, series y eventos deportivos en webs ilegales se orientara a servicios legales, afirmó que la facturación podría pasar de US$ 847 millones a US$ 1,920 millones anuales, reportando un crecimiento de 126.7%. “Solo si creciera 10% ya serían millones de dólares, pero no hay acciones concretas para combatir estas prácticas ilegales”, sostuvo. Consideró que debería aprobarse una norma que ordene a los operadores de Internet a bloquear las webs que retransmiten series y eventos exclusivos apenas sean detectados, como ocurrió en Brasil.