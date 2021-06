El turismo ha sido uno de los sectores económicos más golpeados por la pandemia debido a las restricciones para evitar la expansión del virus. A marzo del 2021, unas 120,000 empresas dedicadas a esta actividad habían cerrado, según informó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur)

Antes de la pandemia, en regiones como Cusco y Arequipa, al menos cuatro de cada diez familias dependían del turismo como operadores u ofreciendo diversos servicios. Estas han sido perjudicadas con el actual contexto.

Sin embargo, con el paso de los meses, se están viendo luces de recuperación en algunas regiones. Berner Caballero, presidente Cámara Turismo de Cusco (Cartuc) cuenta a Gestión.pe que la cantidad de visitantes extranjeros a la Ciudad Imperial se ha incrementado levemente a comparación de meses anteriores.

El líder gremial explica esta tendencia al avance de la vacuna en países como Estados Unidos, el país de origen de la mayoría de turistas extranjeros que llega al Cusco hoy en día. Asimismo, el incremento de aforos al Santuario de Machu Picchu ha permitido esta leve mejoría.

“Según lo que hemos podido observar, muchos turistas extranjeros provienen de Estados Unidos, mayores de 60 años. Es un buen grupo porque allá la vacuna contra la COVID-19 se ha aplicado a buena parte de la población”, manifestó.

En Arequipa la situación no es muy alentadora. Walter Bustamante, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Arequipa sostuvo que los hoteles de la Ciudad Blanca no están viviendo de actividades turísticas sino ofreciendo alojamiento a trabajadores de empresas mineras. En el caso de los restaurantes, se han enfocado en el público local.

“Restaurantes turísticos han tenido que cerrar. Las agencias de viajes están vendiendo solo pasajes aéreos y un poco de terrestres a nivel nacional. Se recibe visitantes de otros lugares del país y se les vende tours al Colca, pero ese es todo. El turismo receptivo es casi nulo, algunos extranjeros vienen por trabajo y aprovechan para visitar la ciudad”, sostuvo.

En Cusco si bien la situación parece alentadora, los negocios todavía no logran recuperar sus ingresos acostumbrados. Caballero indicó que el 70% de negocios del sector turismo que lograron mantenerse estaban con cifras en rojo y en peligro de quebrar hasta el mes de abril. Pero, en mayo hay una discreta recuperación, sobre todo en la ocupación de hoteles de tres a cinco estrellas.

“Estamos mejor que meses anteriores, pero en diciembre tuvimos una buena respuesta en el turismo interno. Se espera que en junio podamos llegar al 40% de lo que teníamos en los tiempos previos a la pandemia”, apuntó.

¿Turismo sin fines de lucro?

Durante el último debate presidencial, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó hacer un turismo sin fines de lucro. “Creemos importante que el turismo, no solamente tiene que hacerse con fines de lucro, sino tiene que impulsarse desde la escuela, desde el colegio; que nuestros niños conozcan la realidad, que los niños sepan el entorno de su comunidad, de su provincia, región”, dijo Castillo.

Al respecto, Caballero sostuvo que esta propuesta afectaría considerablemente a los micro y pequeños empresarios que viven del turismo.

“Una empresa grande puede destinar un pequeño fondo de sus ingresos en un turismo de impacto social. Imagino que a eso se ha referido el candidato Castillo. Pero, en empresas pequeñas, no tienen en este momento la capacidad para hacer un turismo sin fines de lucro”, sostuvo.

Según la interpretación del líder gremial, este “turismo sin fines de lucro” busca generar impacto social en población vulnerable.

“Sería posible hacerlo en un escenario en el cual la economía de las empresas de turismo esté con los números en azul. De esa manera, se podría destinar un pequeño porcentaje de liquidez a las personas de regiones altoandinas o selváticas para que tengan acceso a una visita. Pero considero que no se puede brindar un servicio y no cobrarlo. Suena utópico”, aseveró.

En tanto, Bustamante, dijo que el turismo debe tener fines de lucro, pero también se debe proteger al productor nacional.

“El señor Castillo no explica lo que ha dicho. El turismo debe tener fines de lucro. El justiprecio que cobra un afectado por la cuarentena puede ser aprovechado por otros. Se debe proteger al productor nacional, pero no hacer que la gente deje de ganar dinero porque si no tampoco puedes comprar nada. Que habrá querido decir, me gustaría saberlo”, indicó.