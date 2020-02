El turismo a nivel mundial se verá afectado este año por la propagación del coronavirus en China, sin embargo, las agencias de viajes del Perú consideran que el ritmo de crecimiento del turismo receptivo se mantendrá en el 2020.

El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), Ricardo Acosta, estimó que el sector turismo en el país crecerá 3% este año.

“Debido a que el coronavirus ha afectado a China y a los países aledaños, vamos a perder ese mercado que venía antiguamente. Ellos, a su vez, van a perder el mercado que iba hacia allá, entonces yo creo que esos países, como Europa, Estados Unidos y los de la región, van a voltear a buscar otros destinos como el Perú”, dijo Acosta a Gestion.pe.

En el 2019, el número de viajeros que llegaron al Perú sumó 4’371,787, una cifra 1% menor que la del 2018. Sin embargo, si se descuenta la migración venezolana, que principalmente obedece a motivos distintos al turístico; el flujo de turistas internacionales que llegó al Perú creció 5.44% el año pasado.

En dicho año, la cantidad de turistas chinos que llegaron al Perú ascendió a 41,067, una cifra que se había incrementado significativamente en los últimos años: en el 2016 sumaban 25,648; en el 2017 fueron 31,408 y en el 2018 alcanzaron los 37,740.

Principales países emisores de turistas al Perú. (Fuente: Mincetur)

“Yo creo que se va a mantener el crecimiento (del turismo receptivo), porque será compensado por las visitas de otros países. No vendrán los turistas chinos en estas fechas, pero vendrán visitantes de otros países y su gasto promedio podría ser similar”, comentó el titular de APAVIT.

En su opinión, si bien el interés de los turistas europeos y norteamericanos podría redirigirse hacia América Latina en general, el Perú tendría una posición preferencial en el contexto actual, debido a la intensa promoción que ha realizado Promperú y a que los países vecinos recientemente han experimentado intensos periodos de inestabilidad.

Además de los tradicionales atractivos turísticos del Perú, como Machu Picchu, las Líneas de Nazca o el Lago Titicaca, el Estado está preparando campañas para impulsar el turismo en las zonas de Iquitos – Tarapoto; y Trujillo – Chiclayo – Piura. “Por eso, el Gobierno está trabajando en las conexiones interregionales. Así el pasajero que va a Cusco no tendría que ir a Lima para llegar hasta Iquitos. Tomaría un vuelo directo. Eso es lo que el Gobierno está negociando con las líneas aéreas”, comentó Acosta.

La feria Vitrina Turística Anato se realizará en los próximos días en Colombia (26-28 de febrero), con Perú como país invitado, lo que atraerá las miradas sobre este país.

El Coronavirus ya ha dejado 1,017 víctimas mortales en China, debido al brote que empezó en diciembre y aún no logra ser controlado. A fines de enero, el Gobierno chino pidió a sus ciudadanos no salir del país para no propagar el virus.

Según reportó la agencia AP, los turistas de distintas partes del mundo también están cancelando sus viajes hacia Asia, mientras otros optan por postergarlos y esperar que la situación mejore.