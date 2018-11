Trump dice que espera aumentar aranceles a importaciones de China por US$ 200,000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera proceder con un aumento de aranceles sobre importaciones chinas por valor de US$ 200,000 millones a 25% desde el 10% actual y reiteró su amenaza de aplicar gravámenes al resto de los envíos del gigante asiático.



En una entrevista con el Wall Street Journal cuatro días antes de una reunión en Argentina con el presidente de China, Xi Jinping, Trump aseguró que era "altamente improbable" que acepte una solicitud de Pekín para detener el incremento, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero.



"El único acuerdo sería que China deba abrir su país a la competencia de Estados Unidos", dijo Trump al Journal. "En lo que se refiere a otros países, eso depende de ellos", agregó.



Trump, quien se reunirá con Xi en los márgenes de la cumbre del G-20 en Buenos Aires esta semana, afirmó que si las negociaciones no tienen éxito también impondrían gravámenes sobre el resto de las importaciones chinas.



"Si no logramos un acuerdo, entonces voy a poner los aranceles adicionales sobre bienes por US$ 267,000 millones", a una tasa ya sea de 10% o 25%, dijo Trump al diario.



Un funcionario chino dijo a periodistas la semana pasada que ambos líderes buscarían establecer los lineamientos para futuras negociaciones.



"El principal tema es cómo resolver la guerra comercial", dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada de las negociaciones para preparar el encuentro. "Tengo un optimismo moderado de que se pueda lograr", agregó.



Apple

Trump sostuvo que los aranceles podrían aplicarse también a computadores portátiles y teléfonos inteligentes de Apple Inc importados desde China, que son parte de los US$ 267,000 millones en bienes exportados por el gigante asiático que aún no son afectados por los gravámenes.



"Quizás. Quizás. Depende de cuál sea la tasa", dijo Trump, refiriéndose a los posibles impuestos a los teléfonos móviles y computadores portátiles, según el Journal. "Quiero decir, puedo ponerlos en 10%, y la gente podría soportar eso fácilmente", añadió.



Las acciones de Apple cayeron en las operaciones posteriores al cierre de la sesión regular después de la publicación de la entrevista.