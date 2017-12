Tres países americanos concentran el 83% de exportación de panetones peruanos

El panetón es un producto demandado por las colonias peruanas en todo el mundo en Navidad. Eso ha ocasionado que entre enero y octubre del presente año, la exportación de este producto sume US$ 4 millones 160 mil, reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

Indicó que Estados Unidos, Bolivia y Chile son los países que concentraron el 83% del total exportado.

De acuerdo a la Gerencia de Agroexportaciones de Adex, Estados Unidos demandó el 55% de los despachos, equivalente a US$ 2 millones 300 mil, evidenciando un ligero descenso de 3.6% en comparación al periodo enero – octubre del 2016.

En segundo lugar se posicionó Bolivia con US$ 679 mil 672, alcanzando un crecimiento de 94% y concentrando el 16% del total. Por su parte, Chile, en la tercera posición, importó panetón por US$ 479,129.

“En estos tres destinos son tradicionales las reuniones familiares por estas fiestas y los peruanos se reúnen para celebrar con productos nacionales”, explicó la gerente de Agroexportaciones de Adex, Paula Carrión.

Otros fueron Japón, España, Panamá, Países Bajos, Bélgica, Puerto Rico y Costa Rica, de un total de 31 mercados.

Por su parte, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex, identificó oportunidades no aprovechadas para este producto por US$ 28 millones 891 mil en Alemania, Argentina, Brasil, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Reino Unido, República Dominicana, Singapur, Tailandia, Taiwán, Uruguay y Vietnam.

Empresas

Las principales empresas exportadoras de panetón entre enero y octubre de este año fueron Nestlé Perú, Gloria, Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Panificadora Bimbo del Perú, y Alicorp, entre otras.

Entre las marcas que registran mayores envíos figuran D’onofrio (US$ 1 millón 460 mil), Gloria (US$ 624 mil) y Winter (US$ 451 mil). Las tres concentran el 61% del total despachado”, concluyó Carrión.