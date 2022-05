Este año se espera una recuperación progresiva del mercado local de fusiones y adquisiciones (M&A) con el cierre de varias operaciones pequeñas y medianas, y de, por lo menos, tres grandes transacciones, según la firma Cuatrecasas.

Si bien las negociaciones para estas últimas tres adquisiciones aún no se retoman, tras paralizarse con el cambio de gobierno el año pasado, se concretarían en el segundo trimestre del 2022, periodo que suele ser de mayor dinamismo, comentó a Gestión Kiomi Osorio, socia de Cuatrecasas.

Barrio complicado

“Todo el barrio está complicado, el riesgo político está en toda la región; sin embargo, Perú aún cuenta con instituciones sólidas, no hay suficientes herramientas como para que cambien de un día para otro y eso ofrece un poco de tranquilidad dentro de todo el temor de los inversionistas”, manifestó.

Aunque ese nerviosismo dilata la decisión de los postores de los tres deals en mención, por lo que es difícil que se cierren antes del último trimestre, acotó.

Estas transacciones corresponden a los sectores transporte y energía renovable y, pese a ser consideradas grandes en el mercado peruano, son de menor dimensión comparadas con operaciones similares de Latinoamérica, detalló.

Ánimo

A nivel regional, se pueden encontrar operaciones grandes que superan los US$ 500 millones, o medianas, entre US$ 2 millones y US$ 100 millones, mencionó la especialista.

Aseveró que el ánimo vendedor continúa, aunque en menor medida que en el primer año de pandemia cuando hubo salida de capitales, pues algunas familias dueñas de compañías y empresarios buscan reducir su exposición al riesgo local.

Core

Además, están las firmas que prefieren enfocar sus inversiones en el core del negocio y se deshacen estratégicamente de alguna subsidiaria, como la reciente venta de la financiera Crediscotia por parte de Scotiabank, operaciones que podrían replicarse en el rubro agroindustrial, que requiere capital para producción y distribución, expresó Osorio.

El incremento del riesgo país también implica que muchos inversionistas internacionales, como fondos de inversión, opten por desinvertir en el país y habrá otros que estén dispuestos a asumir dicho riesgo tomando oportunidades de compra a precios descontados, añadió.

Menor ritmo

La ejecutiva sostuvo que aunque se espera una recuperación en el mercado de M&A, sería a menor ritmo y con volúmenes de transacción más bajos que en el 2019, pues muchas operaciones se entorpecen por el persistente riesgo local y global.

“En número de operaciones, por ejemplo, aún estamos al 60% de prepandemia; estas no terminan de asentarse como en el 2019″, señaló.

Osorio prevé que, en general, los sectores con mejores perspectivas en operaciones de fusiones y adquisiciones son tecnología y energía renovable, seguidos por agroindustria y retail.

Pero en minería, la expectativa es baja por ser el segmento más expuesto al ruido interno y con mayor nivel de conflicto social en los últimos meses, acotó.

EL DATO

Capital. En Perú hubo 45 operaciones de M&A en los primeros cuatro meses del año, cifra mayor en 7% a la de igual periodo del 2021. Sin embargo, el capital transado fue 34% menor que en el mismo lapso, según TTR.