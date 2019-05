Región Ucayali impulsará su conexión con Brasil a través de Tren Bioceánico

El gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo, dio a conocer que su gestión impulsará la construcción de una conexión ferroviaria entre su departamento y el estado brasileño de Acre, que forme parte del Tren Bioceánico que unirá Perú y Brasil.

“Este tren entre Acre y Ucayali sería el primer tramo, porque la idea es llegar hasta el puerto de Bayóvar”, explicó hoy Pezo, tras el anuncio del I Congreso Empresarial Amazónico del Perú, que se realizará los días 4 y 5 de octubre en Ucayali.

Según indicó, durante el segundo gobierno de Alan García se firmó un acuerdo con el Gobierno del entonces presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el fin de que el citado tren incluya la conexión con Ucayali.

En consecuencia de este acuerdo, el Gobierno de García promulgó en el año 2008 la ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción del tramo nacional del Proyecto Ferrovía Transcontinental Brasil-Perú Atlántico-Pacífico (Fetab). Sin embargo, el objetivo que persigue el gobernador es que esta conexión forme parte del proyecto Tren Bioceánico.

De acuerdo con los resultados del estudio de preinversión realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Tren Bioceánico unirá los puertos de Santos en Brasil e Ilo en Perú a través de Bolivia.



Existe un gran interés de los brasileños por salir al Pacífico cruzando la Amazonía peruana, indicó Pezo, debido a que “ellos tienen más posibilidades de transportar en grandes cantidades productos como la soya” a través de dicho océano.

Asimismo, reveló que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha manifestado su interés en financiar el proyecto de preinversión para la construcción de este tramo del Tren Bioceánico.

Por su parte, el empresario Samuel Dyer Ampudia, presidente del Grupo maderero Pro Ucayali y presidente del directorio de Reforestadora Inca, señaló que la construcción de un tren que recorra la Amazonía peruana es indispensable para el florecimiento del negocio de plantaciones, que actualmente ocupan 40 mil hectáreas de la selva nacional.

“La Amazonía hoy no exporta nada de madera. 100 millones (de dólares) es cero. Estimamos que si el Estado impulsa la forestación en la Amazonía, si pasamos de 500 mil hectáreas que consumiría el Perú, tenemos ya que exportar y no hay manera de exportar si no hay un tren, porque los costos del transporte en carreteras son muy altos”, sostuvo Dyer.