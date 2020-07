Trece opiniones de políticos, gremios empresariales y analistas frente al mensaje

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció un segundo bono para las familias vulnerables, proyectos de infraestructura bajo la modalidad de contrato Gobierno a Gobierno, más presupuesto para Salud, entre otros.

¿Pero esos anuncios fueron suficientes en su último discurso como presidente y previo al Bicentenario? Algunos analistas consultados por Gestión consideraron que hubo temas ausentes y otros que llegan un poco tarde.

Es un listado de cosas generales desarticuladas

Alonso Segura, exministro de Economía

Alonso Segura, exministro de Economía (Foto: GEC)

Desde el lado económico, es un discurso que tiene un listado de cosas generales, desarticuladas. No percibo una estrategia clara detrás, ni respuesta inmediata a la situación que enfrentamos; tampoco hacia el mediano plazo. Es un listado de cifras o “logros”, pero si uno contrasta el discurso con la situación del Perú, parece que se hablara de otro país.

Se anunció un nuevo bono, pero no hay una política de cómo llegar. No digo que no sea necesario, pero se necesita una estrategia. Posiblemente 8 millones no necesitan bono.

El mercado laboral fue un tema largamente ausente, pero dicen cómo logró el subsidio a la planilla que se dio una sola vez. La verdad, a mí me deja muy preocupado el discurso.

En el tema de salud, se habló de S/ 20,000 millones para el 2021. ¿Es para la función salud? Pero ese monto ya se tiene. ¿Es para inversión? Sería imposible.

El bono debería orientarse a los nuevos pobres

Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult

La narrativa del presidente de la República es muy buena, pero cuando uno ve los resultados no son tan buenos. Lo más destacable en el corto plazo es el anuncio del nuevo bono, pero hay que recalibrarlo rápidamente. Ese bono era necesario para mayo, para reforzar la cuarentena. Este nuevo bono se dará en agosto, no tiene razón de ser. Esa plata la usaría de otra manera, se la otorgaría a los nuevos pobres, a las personas obesas, hipertensas, que no pueden salir y que son cabeza de familia; y este subsidio no se debería dar por un mes, sino por seis meses.

Para el largo plazo, lo referido sobre la salud es una buena idea, pero hay un punto que se debe analizar. Si todos van a tener SIS, no ayudarás a la formalización. Si yo soy informal y tengo SIS, ¿para qué me volvería formal?

Y, al parecer, había muy poco que decir sobre el mercado laboral.

Se debió delimitar las acciones mes a mes hasta 2021

Juan José Marthans, Director de Economía en PAD

Juan José Marthans, Director de Economía en PAD

Creo que es un mensaje que denota la limitación del año que le resta a la actual administración, eso hace que no tenga un largo alcance. No obstante, el llamado que se ha hecho para desarrollar un Pacto Perú, tal vez es bueno desde el lado político, pero no basta. ¿Entre quiénes será ese pacto? Si bien es cierto no se le pide al presidente que establezca en el discurso un programa de actividades de acá al 2021, hubiera sido interesante delimitar las acciones mes a mes, y cómo se va a lograr un mínimo de consenso. Realmente creo que es una excelente intención, pero nos va a faltar espacio y tiempo para desarrollar lo presentado. Le toca al Gabinete de Pedro Cateriano poner en blanco y negro lo que se ha dicho.

Se habló de contratos Gobierno a Gobierno. Pongámonos de acuerdo, pero no se puede ofrecer que se iniciarán las líneas 3 y 4 en lo que queda del Gobierno.

La reactivación debe basarse en la exportación

Erick Fischer, presidente de Adex

Erick Fischer, presidente de Adex (Fuente: Difusión)

Ha sido un discurso de un presidente que representa un equipo de Gobierno que se ha enfrentado a la crisis más severa de la historia mundial. En definitiva, los temas que tenía en abundacia para poner sobre la mesa son los temas de salud y las acciones que se llevaron a acabo para luchar contra la pandemia. Con respecto a la reactivación económica, se ha centrado en la inversión pública, como infraestructura de carreteras.

Sobre la relación con el empresariado, hizo mención de la necesidad e trabajar unidos. Hay temas que se mencionaron someramente, que faltaron, pero hay una segunda etapa, con la presentación del premier Pedro Cateriano en el Congreso, donde se espera se profundice en temas especificos. Obviamente tenemos los ojos puestos en la salud, y además, lo que el Perú lo va a sacar de la crisis es la exportación, y el trabajo con el privado.

Es pecado no hablar de productos no tradicionales

Ricardo Márquez, presidente de la SNI

Ricardo Márquez, presidente de la SNI

No sé por qué en el d iscurso no se ha hablado de la exportaciones no tradicionales, eso ha sido un pecado. Estas exportaciones qué te dan, te dan formalidad. El presidente lo ha dicho, tenemos que ir hacia la formalización, y hay elementos para formalizar: por la pandemia, se han reducido las tasas de interés de los bancos; se ha comenzado masivamente a hacer las compras del Estado, eso ayuda también. Pero lo que trato de decir es que ya hay un sector, que el ministerio de Economía (MEF) no está mirando, y son las exportaciones no tradicionales, no se habló nada de la agroindustria.

Estamos de acuerdo, frente al próximo año de elecciones generales, con el plantemaiento del Pacto Perú, pero tiene que hablarse de como generar empleo, y ahí entra el sector exportadores, desde los envíos de productos con valor agregado. Tenemos que tener una política muy articulada.

Falta aterrizar los anuncios en proyectos

Manuel Fumagalli, presidente de la SNMPE

Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) (Foto: GEC)

El mensaje ha mostrado ciertas líneas positivas como el tema de la reactivación de la economía y que la minería es clave para ese propósito.Sin embargo, se requiere aterrizar esto en proyectos concretos y en simplifación de manera inmediata. Tenemos dos grandes obstáculos para el desarrollo del sector minero. Uno es la tramitología y burocracia, que asfixia el avance de la industria minera y la atracción de la invrsión. El presidente ha mencionado que se está trabajando, eso es bueno, pero hay que avanzar de forma urgente. Y, dos, es el tema de la conflictividad social y en esa línea se tienen que poner en valor los recursos del canon y regalías para cerrar brechas sociales. Además, se habló de impulsar nuevos proyectos, pero solo se refirió a los ya conocidos. La cartera minera se sustenta en tres proyectos.

Preocupa inversión en salud sin una planificación

Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso

Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso. (Foto: Congreso)

El vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, señaló que el discurso de Martín Vizcarra le dejó un sinsabor debido a que nunca explicó cómo iba a materializar sus propuestas. “Hubo muchas promesas, pero el tema del ‘cómo’ quedó en el aire.

Esperamos que el primer ministro Pedro Cateriano, lo explique”, dijo a Exitosa. El legislador de Somos Perú destacó que se vaya a invertir S/ 20 mil millones en salud, pero dijo que le preocupa que esta se realice sin ninguna planificación.

El Estado no puede disponer de Essalud

Martha Chávez, Legisladora de Fuerza Popular

Martha Chávez, Legisladora de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

La congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, se pronunció en contra de la unificación del SIS y Essalud, anunciado por Vizcarra. “Essalud responde a un régimen contributivo y no es de propiedad del Estado sino de sus contribuyentes. El Estado no puede disponer de él”, señaló en redes. También criticó que tras la reforma de justicia no se haya nombrado a un solo juez y fiscal. En tanto, el legislador Diethell Columbus recalcó que hubo mucho ‘autobombo’ y promesas repetidas, pero ningún mea culpa del mandatario.

Vizcarra se olvidó de las regiones y el caso Espinar

Lenin Checco, vocero del Frente Amplio

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, consideró que el gran ausente en el discurso de Vizcarra fueron las regiones. “El sistema de salud en el sur, como en Ayacucho, Cusco y Apurímac, está colapsado. El año pasado el presidente nos dijo que iba a construir 100 hospitales, hasta ahora no ha cumplido”, dijo a ATV. El parlamentario también criticó que no haya hecho ninguna mención al conflicto en Espinar y la atención de los conflictos sociales. “Hemos escuchado a un presidente sumamente cansado”, agregó.

Un mensaje de concertación, pero sin ninguna autocrítica

Luis Roel, legislador de Acción Popular

Luis Roel, legislador de Acción Popular. (Foto: Andina)

El congresista de Acción Popular Luis Roel destacó que el presidente haya brindado un mensaje de concertación, sin embargo, cuestionó que no haya realizado ningún mea culpa por los errores cometidos en su gestión. “Autocrítica no significa debilidad, sino fortaleza en el sentido de que hiciste todos los esfuerzos en el camino”, dijo.

El legislador dijo que muchas de las propuestas del Ejecutivo necesitan reformas legales, por lo que no descartó la posibilidad de que presenten un pedido de facultades. “Siempre y cuando lo que soliciten tenga que ver con lo que requiere el país no habría ningún problema en otorgarlo”, agregó. En tanto, el presidente del partido, Mesías Guevara, respaldó el Pacto Perú y dijo que AP estará a la espera de la invitación para asistir. “Debemos hacer que las 35 políticas del Acuerdo Nacional sean vinculantes con los planes del Gobierno”, manifestó.

APP está de acuerdo con el Pacto Perú

César Acuña, fundador del partido APP

César Acuña, fundador del partido APP (Foto: GEC)

El fundador de APP, César Acuña, señaló que su partido está de acuerdo con el Pacto Perú,anunciado por el presidente. “Por encima de los colores o símbolos partidarios, necesitamos consensos para el Perú del Bicentenario”, dijo en Twitter.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, consideró que las propuestas del Ejecutivo no son suficientes para reactivar la economía. “Es el primer mensaje a la nación donde no existen programas o planes para mejorar la educación de los peruanos”, acotó.

No hay plan para recuperar empleos perdidos

Julio Guzmán, líder del Partido Morado

Julio Guzmán, líder del Partido Morado (Foto: GEC)

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, saludó los anuncios de la entrega de un segundo bono universal, de títulos de propiedad, y compras estatales a mypes. No obstante, cuestionó que no se haya mencionado nada del trabajo.

“Salvo Compras MyPerú, no hay plan para recuperar los millones de empleos perdidos, sobre todo los de comerciantes y ambulantes”, dijo.

Por su parte, el legislador Francisco Sagasti recalcó que muchas de las propuestas de Vizcarra son interesantes, pero que faltan ser “aterrizadas” en el corto plazo.

No hubo sinceridad y precisión en las cifras

Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú

Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú (Foto: GEC)

El vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó que no hubo sinceridad y precisión en las cifras dadas por el presidente en su discurso, sobre todo en lo concerniente al covid-19, inseguridad ciudadana y economía. “Se han presentado cifras sospechosas, lo que necesitamos son cifras reales sobre cómo aumentó la delincuencia, por ejemplo”, acotó.

Por su parte, el líder de dicho partido, José Luna, criticó que en el mensaje no se haya dicho nada de los cuatro millones de peruanos que perdieron sus empleos.