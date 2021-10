“Hasta ahora podemos ver que el nuevo gabinete cambia la forma, pero no da señal que ha cambiado el fondo”, manifestó el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, al ser consultado sobre la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en el Congreso y las declaraciones sobre la “nacionalización” del gas de Camisea del presidente Pedro Castillo.

“Hay muchas cosas que no están dichas y aún así se dejan vacíos para la libre interpretación, la premier no fue concreta respecto a Camisea y se debe tomar en consideración que siempre hay contradicciones dentro del Ejecutivo”, dijo Segura.

Tras la presentación de Vásquez en el Congreso, Castillo anunció, desde Bagua (Amazonas) que “acababa de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas”. ”Desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido”, afirmaba Castillo.

Al respecto, Segura señaló que siempre se puede sentar a renegociar las condiciones de un contrato como el de Camisea, pero que Vásquez, quien sustentó el plan de gobierno ante el Congreso en busca del voto de confianza, no fue específica en su discurso sobre este tema.

“Así, ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación”, es lo que apuntó Vásquez en su discurso respecto a Camisea.

Segura indicó que también hubiese sido importante tomar una postura sobre el cambio de Constitución, pues si bien mencionaron anteriormente que no es prioridad, la duda alrededor de este objetivo aún persiste, lo cual retrae finalmente la inversión privada y la generación de empleo.

“Que no se diga algo en el discurso, no significa que no siga siendo un objetivo del gobierno por su poca transparencia, mensajes contradictorios y con frecuencia cambiantes dependiendo de la audiencia. Esto genera pérdida en la credibilidad del gobierno, pues que el presidente salga con mensajes sobre nacionalización o de asamblea constituyente cuando su premier está omitiendo ambos temas, simplemente mantiene la incertidumbre elevada”, advirtió.

En ese sentido, el exministro consideró posible que, luego de este mensaje, los activos peruanos no se recuperen como deberían, dado el panorama incierto.

Por su parte, Carlos Casas, ex viceministro de Economía, mencionó que el gabinete actual es de un perfil distinto al anterior respecto al grado de confrontación, pero que no se espera que el actual gabinete se diferencie del anterior de manera amplia en el corto plazo. “Sí hay un cambio respecto al anterior, aunque no tan fuerte o dramático por cuestiones políticas”, afirmó.

El gran ausente

Segura opinó que el discurso de Vásquez tuvo como gran ausente las medidas de promoción a la inversión privada en general y, en particular, de la minera y petrolera. “Se habla de generación de empleo, pero solo desde el Estado. Mencionar aspectos que promuevan la actividad privada y minera hubiesen sumado a la confianza de los agentes económicos”, indicó.

Por su parte, Casas señaló que la promoción de la inversión privada debió ser parte del discurso, pues hubiese sido una señal importante y esperada. “Anuncios que den más tranquilidad y correctos para la actividad privada hicieron falta. Este mensaje pudo haber sido mejor”, subrayó.

Advirtió que las acciones deben estar dirigidas a generar empleo y no solo enfocarse en subsidios, que si bien son medidas para incentivar la demanda, no son sostenibles en el largo plazo. “Empleos desde la inversión privada son sostenibles y de calidad. No hay sustento para la magnitud de las medidas que se anuncian y crecimiento del siguiente año (de 4.8% indicado por Vásquez como objetivo), si no se incluye al sector privado en el discurso”, manifestó.

En cuanto a minería, consideró que este es un punto en el que la premier debió ahondar más, pero que, al igual que con la actividad privada, no sucedió. “Tenemos una cartera de proyectos de inversión bastante importante, por lo que debió anunciarse más el tema de viabilidad para estas operaciones. El que no se haya mención de estos tópicos podría responder a cuestiones políticas, no creo que se vuelvan pro inversión de la noche a la mañana”, dijo.

Asistencialismo

Por su parte, Segura añadió que hay propuestas asistencialistas o de subsidios que no son necesarias y oportunas desde lo fiscal, pues son altamente costosas. En relación a ello, agregó, se debió mencionar cuando el Poder Ejecutivo va a enviar la propuesta de reglas fiscales al Congreso.

“No han mencionado nada sobre la propuesta de ley de reglas fiscales. Han sacado presupuestos con decreto de urgencia de dudosa legalidad que erosiona al marco fiscal, porque tienen más ingresos sin pasar por el Congreso. Se puede repartir dinero con ventilador a cualquiera y dar continuidad a propuestas innecesarias”, manifestó.