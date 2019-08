Con la finalización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Perú contará con un importante legado en infraestructura deportiva que deberá administrar de manera correcta para conseguir mayores logros deportivos en el futuro, sostiene Alberto Valenzuela, director de Operaciones de Lima 2019.

En diálogo con Gestión, Valenzuela señaló que la infraestructura deportiva que ha sido remodelada y la que ha sido construida será transferida al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para su administración cuando culminen los Juegos. Sin embargo, sostuvo que se está trabajando en construir un mecanismo de autosostenimiento financiero y mecanismos de operación para que la infraestructura no pierda su valor en el tiempo.

“Las experiencias de Guadalajara 2011 y Toronto 2016 nos dejan como enseñanza que el impacto de toda esta infraestructura desarrollada genera un valor en el tiempo en los próximos 10 años. Pero no lo genera en automático, se tiene que trabajar para eso. El nuevo sueño es cómo hacemos que toda esta infraestructura sea legada con presupuesto y con un mecanismo de autosostenimiento”, detalla Valenzuela.

Presupuesto para IPD

Entre los centros deportivos que deberá administrar el IPD están los 11 recintos deportivos de la Videna, entre los que se encuentra el Centro Acuático y el Estadio de Atletismo; 7 recintos deportivos en Villa María del Triunfo para rugby, béisbol, softbol, entre otros; así como el Polideportivo de Villa El Salvador. El campo de tiro, ubicado en la base Las Palmas, será transferido a la FAP.

De igual forma será con la Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en La Molina.

“No hemos hecho los cálculos (del costo de mantenimiento anual), pero la operación –logística, contratación de personal, proveedores– de los 38 deportes (en simultáneo) en Juegos es alrededor de US$ 600 millones al año. El costo no va a ser lo mismo porque no todos los recintos tienen campeonatos todos los años, pero es una referencia”, señaló Valenzuela.

Además, señaló que actualmente el IPD no cuenta todavía con el presupuesto para darle el mantenimiento necesario a la infraestructura.

Se deberá evaluar una inyección presupuestal a dicha institución para el próximo año, teniendo en cuenta que para este año el IPD maneja un presupuesto de S/ 213 millones y su nivel de ejecución hasta ayer era de 48.4%.

Concesiones no son ideales

Para Valenzuela, lo ideal sería que la infraestructura permanezca administrada por el sector público y que no se concesione su operación a un privado.

“Creo que debería seguir siendo pública, con la colaboración del sector privado, pero tiene que seguir siendo pública”, señaló.

Agregó que el objetivo no debe ser cómo generar retorno de la inversión, sino plantear objetivos a largo plazo en el plano deportivo. Por lo tanto, consideró que tampoco debería pensarse en el alquiler de los polideportivos para espectáculos.

“Yo no enfocaría el objetivo de esta inversión de más de S/ 4,000 millones en generar caja. La enfocaría en generar un cambio estructural para tener el retorno que otros países que han tenido”, dijo.

Alcaldes piden mantener recintos para canotaje

La construcción de infraestructura también significó tener algunas infraestructuras temporales para el desarrollo de deportes como canotaje y remo en sus distintas variantes. Estos deportes se desarrollaron en Lunahuaná y Végueta (Huacho).