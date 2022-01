El euro comenzó el nuevo año a la baja y cerró la primera jornada tras el receso navideño por debajo de los US$ 1.13, franja en la que había logrado estabilizarse a finales de la semana pasada. La moneda europea se cambió el lunes a US$ 1.1295, frente a los US$ 1.1314 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del pasado jueves.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el lunes el cambio de referencia del euro en US$ 1.1355. La moneda única se movió en una banda de fluctuación entre el mínimo de US$ 1.1292 y el máximo de US$ 1.1379, alcanzado a inicios de la jornada. El euro bajó un poco más del 7% frente al dólar en el 2021, con analistas de Scotiabank proyectando un debilitamiento de la moneda de la Unión Europea el próximo año.

Respecto a la libra esterlina, el euro bajó alrededor de 6% el 2021, ya que las preocupaciones en Gran Bretaña sobre el impacto económico de la pandemia impulsaron la moneda británica, y los analistas esperan más subidas de tasas del Banco de Inglaterra en 2022.

La expansión de la variante ómicron continúa ensombreciendo el talante de los mercados europeos, mientras países como Alemania plantean la posibilidad de acortar periodos de cuarentena por el riesgo de que el elevado número de contagios afecte al funcionamiento de los servicios esenciales.

En el ánimo inversor pesó también la publicación, junto con los datos de empleo de Estados Unidos, de los indicadores PMI de manufactura que en el caso de la Eurozona se situaron para el mes de diciembre en 58 puntos, lo que supuso una reducción de 0.4 puntos con respecto al mes anterior.

En el caso de Alemania, el indicador cayó por debajo de lo esperado, con 57.4 puntos en lugar de los 57.9 que estaban previstos, aunque también Estados Unidos cerró el año con una desaceleración de las manufacturas.