El presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú, Rolando Gomero, dijo que “hasta el momento no se ha establecido ningún acuerdo” por lo que el paro indefinido previsto para el 8 de noviembre se llevará a cabo. En ese sentido, precisó que desconoce la información oficial del supuesto levantamiento de la paralización

“Lo desconocemos ya que no sabemos con qué dirigentes se han reunido (desde el MTC). Tenemos conocimiento que son dirigentes del sector público que abarca lo que es la ruta Lima - Callao, pero el paro es a nivel nacional y quien lo convoca es la Confederación Nacional de Transportistas a Nivel Nacional que agrupa a los cinco gremios más importantes del país”, acotó a RPP.

Cabe precisar que más temprano el MTC, Minjus y Midis se reunieron con los transportistas de Lima y Callao y fueron ellos -los de Lima y Callao- lo que acordaron suspender el paro convocado para el 8 de noviembre. En la misma, no participaron representantes del gremio de transportes a nivel nacional y regiones.

Gomero señaló -además- que están desde hace más de 3 años en mesas técnicas y de negociación con el gobierno para que tome acciones por precio del combustible.

“Si bien es cierto el precio del crudo a nivel internacional se viene elevando, eso no justifica el incremento desmedido que ocurre en el Perú. Lo que nosotros les pedimos al Gobierno es romper el oligopolio que se maneja en el país, solo una cuentas operadoras manejan el costo y no sincerando el precio del combustible. Tenemos a nuestro vecino de Ecuador en la que el precio del diésel esta entre S/ 6.50. Lo mismo ocurre en Bolivia, pero en Lima -en estos momentos- el precio del diésel bordea los S/ 16 y en provincia, sobre todo en la zona norte está entre los S/ 18 y S/ 19 algo que para el transporte de carga es insostenible. Los flete no nos da para poder pagar estos costos″, refirió.

Agregó que -hasta el momento- no hay ningún indicio de parte del gobierno de querer llegar a un consenso.

“Hemos enviado hasta cinco cartas, entre las cuales está una dirigida al presidente Castillo y a la PCM, del 6 de setiembre en el cual le señalamos que nuestro sector -sobre todo de transporte de carga- entraba en emergencia porque nuestra situación no da para más. Somos un medio dialogante pero necesitamos que el gobierno active mecanismo para reactivar la economía. Durante la pandemia nunca hemos parado y hemos seguido trabajando, pero sin embargo el gobierno es indiferente”, añadió.

Recordó que se firmó un acta de compromiso el 19 de marzo, “pero traicionó esta acta de acuerdos y no se han cumplido los puntos de esta acta, por lo que le exigimos al gobierno que pueda tomar acciones al respecto para buscar soluciones a nuestra problemática”.

-Reunión con Francke-

Gomero adelantó que este viernes se van a reunir con el Ministerio de Economía y que dentro de sus petitorios está que se puede eliminar el ISC que se le aplica al diésel. “No encontramos una explicación técnica para que se le aplica el ISC al diésel”.

Dijo que están dispuestos a sentarse con el Ejecutivo para lograr acuerdos. Recordó además la promesa de Castillo de eliminar la Sutran y agregó que no están a favor de su eliminación sino de reestructuración. Otro tema son los peajes. “Pagamos el triple que Chile cuando las carreteras son pésimas. Nuestro pliego esta sustentado y no queremos más paseos sino resultados concretos”, puntualizó.