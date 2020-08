La Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial del Perú se pronunció respecto a las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien se mostró a favor de la posibilidad de restringir los viajes interprovinciales ante el incremento de contagios por COVID-19.

El gerente general de dicha asociación, Martín Ojeda, indicó que si bien respaldan las medidas desde el sector, éstas no sirven cuando el transporte ilegal continúa en las vías, por lo que demandó a la Policía y la Fiscalía tomar acciones por la exposición y riesgo en peligro de las personas “que eso nadie lo está viendo”.

Según precisó, las empresas formales solo están realizando viajes a las regiones autorizadas por el Gobierno, sin embargo, se observa“impunemente” viajes a través del transporte ilegal a todas las zonas del país. Cabe recordar que desde el pasado 3 de agosto 12 provincias de seis regiones retornaron a la inmovilización social obligatoria debido al incremento de casos de contagios de COVID-19.

“La señora Pilar Mazzeti no se ha dado cuenta de la triste realidad del transporte, cuando se tiene que dividir lo que es transporte ilegal, que está inundando como una segunda pandemia al país, del transporte formal. Si hay una posición que sustente la ministra, nosotros la respetamos, pero por favor, que no se olviden el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte que las reuniones al día de hoy no se dan y que nosotros estamos sobreviviendo con otra pandemia que es la ilegalidad (en el transporte)”, sostuvo en Radio Exitosa.

Detalló que hasta antes de la llegada del coronavirus al país, el precio de un pasaje en la ruta Lima - Huancayo bordeaba los S/10, de manera que con 60 pasajeros, las ganancias alcanzaban los S/ 600. En plena pandemia, similar ruta viene realizando el transporte informal a un precio de entre S/ 100 y S/ 200, por lo que en un auto tienen la misma ganancia de lo que llevaba un bus. “Y ellos trabajan normalmente (informales) y nosotros no”, sostuvo.

Agregó que desde que se reactivó el sector el pasado 15 de julio, solo han transportado 81 mil pasajeros semanales, lo que representa solo 5% de los pasajeros que se transportaban en niveles pre COVID -19.

Respecto a las reuniones con las carteras de Economía y Transporte, dijo que a la fecha no han tenido un encuentro para dialogar sobre la solicitud de un subsidio, tal y como se le ha entregado al transporte urbano. De igual manera, dijo que no han tenido respuesta respecto a la suspensión perfecta de labores.

“Si nosotros respetamos, también necesitamos de su parte una apertura para tener los subsidios correspondientes para poder trabajar, sobrevivir en una etapa sin trabajo”, dijo.