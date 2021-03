Los dirigentes de transporte de carga y transporte interprovincial aseguraron que -hasta el momento- no se ha llegado a ningún acuerdo con el MTC ya que “no se ha tenido ninguna opción positiva” tras la reunión que sostuvo esta mañana con representantes del Gobierno.

“Lamentamos que hasta el momento no nos pongamos de acuerdo, sobre todo porque la autoridad ha tenido dos años para resolver nuestro petitorio, que lo conoce -valga la redundancia- desde hace dos años. Desgraciadamente nos citan cuando hay un paro de por medio ”, precisó el presidente de la Asociación de Ómnibus Interprovinciales del Perú, Luis Flores.

“Nos parece increíble que las autoridades políticas esperen que los gremios lleguen a un paro cuando eso no ha sido nuestra posición. Hemos estado tiempo suficiente para que nos den alternativas de solución. Lamentablemente no lo han hecho y hoy día que se ha decretado el paro nacional, recién se sientan con nosotros de manera improvisada, sin ninguna propuesta frente a los reclamos que les hemos hechos ”, denunció el dirigente en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, dijo que durante la reunión -sostenida por la mañana- ni siquiera han abordado el primer punto de su petitorio de reclamos.

“El primer punto es el precio del combustible que es un costo colusorio, en la que se han puesto de acuerdo Relapasa con Petroperú para aumentar el precio del combustible por encima del precio internacional. Es casi como quitarnos S/ 3 por cada galón de combustible que toma Petroperú como Relapasa. Evidentemente le está quitando el dinero no solo a los transportistas sino al público en general”, apuntó.

Agregó que en la reunión también se le dijo a las autoridades que “no es posible que imponga a su sector un ISC de 1.49 centavos por cada galón cuando no pueden pasar a gas ya que no hay motores a gas para hacer transporte interprovincial y de carga”.

En tanto que Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial del Perú, reiteró que no hay acuerdos con el Gobierno. “Rechazamos las intervenciones políticas que han realizado terceros como la quema de peajes en Puente Piedra y el incendio de buses en Sullana. La paralización que efectuamos es pacífica”, acotó.

El dirigente dijo que jamás van a rechazar el diálogo con el Gobierno, pero que tampoco van a deponer su medida de fuerza mientras “no se llegue a un acuerdo real”.