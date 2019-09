No cabe duda que la ola de la transformación digital ya está aquí y para muchos empresarios esto representa un nuevo terreno difícil de navegar. Son muchos factores que inciden en esta transformación, tanto nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, como diferentes conceptos que conciben el “error” dentro de una empresa como algo distinto.

Para tener un mejor panorama sobre cómo las empresas peruanas están afrontando –y deberían afrontar- la transformación digital, Gestión.pe organizó junto a IPAE una mesa redonda donde participaron ejecutivos de trayectoria en el tema. Los ponentes fueron y Cesar Campos, Gerente General de IBM Perú; Alvaro Merino Reyna, CEO de Sapia; Aldo Arciniega, ex Country Manager en Cisco Perú.

Tecnologías disruptivas

Las tecnologías disruptivas son aliadas clave para los procesos de transformación. De acuerdo a Aldo Arciniega, este tipo de tecnologías combinan tres dimensiones claves: costo accesible, el valor de la experiencia para el usuario, la capacidad de tener un efecto de red.

“Los smartphones no habrían creado el nivel de disrupción que generaron si costaran US$ 5,000 cada uno”, comenta Merino Reyna.

César Campos señala que para que una tecnología sea disruptiva esta tiene que darle un aporte real al negocio.

Los tres especialistas coinciden en que las plataformas de cloud son una de las tecnologías disruptivas que están abriéndose paso con mayor rapidez entre las empresas peruanas.

Sobre los sectores que se encuentran más avanzados en este proceso, los ejecutivos destacan los casos de la banca y retail; “son servicios que están en constante contacto con el consumidor”, indica Merino Reyna.

No obstante, todos resaltan que ya existen ejemplos en industrias más tradicionales como la minería y agricultura que están revolucionando algunos procesos complejos.

Startups: líderes y aliadas

Las startups digitales son algunas de las empresas que han tomado la batuta en la transformación digital; estas también pueden ser grandes partners para una empresa en este camino.

Los ponentes comentaron que debido al panorama que existe en el Perú –donde las startups están en una etapa inicial y aún no hay grandes fondos de financiamiento- una gran porción de la innovación vendrá de empresas más grandes por ahora. No obstante, resaltaron que no existe una receta perfecta, porque esto se está dando ahora y el proceso es diferente en las distintas economías del mundo.

“Hoy existe un modelo colaborativo en el mundo de la innovación y tecnología; empresas de diferentes sectores y tamaños se juntan para crear”, comentó Cesar Campos.

Sobre el mercado de startups, los ejecutivos precisaron que por ahora subsiste en base a inversores ángeles. Sin embargo, ya están empezando a crecer y con ello el monto de las inversiones. Campos agregó que ya se están empezando a dar las condiciones para que surja un Unicornio en Perú.

¿Cómo afrontar el cambio?

Si bien ya se ven avances de digitalización en todos los sectores, aún son muchas las empresas –y empresarios- que no se atreven a dar el primer salto.

“El éxito puede ser la mochila más grande que puede tener una empresa. Cuando una empresa es exitosa no ve una necesidad en cambiar sus procesos”, comenta Merino Reyna. No obstante, los especialistas coincidieron en señalar que si una empresa no se transforma, eventualmente desaparecerá.

Sobre algunas recomendaciones que pueden tomar en cuenta los empresarios para iniciar la transformación, los especialistas resaltaron la importancia de tener un balance entre experiencia y nuevas ideas en los líderes de la compañía.

Para ello indicaron que es clave tener el talento adecuado, y para generar talento se necesita trabajar en estrategias tanto dentro de la empresa como con el sector educación.

“Se estima que para el año 2021 habrán en el Perú cerca de 17 mil puestos de trabajo sin cubrir por falta de habilidades en TI”, indicó el gerente general de IBM.

Asimismo, los especialistas coincidieron en que las empresas no deben caer en el error de ‘digitalizar por digitalizar’.

“Uno de los pasos más importantes es encontrar la innovación con propósito, que traiga algo concreto al negocio”, agregó Campos.

También resaltaron que es clave que en un mundo donde prima la innovación, no se debe castigar el error (en tanto sea controlado).

Los ejecutivos comentaron que grandes empresas – como Google y Amazon- registraron en algún momento pérdidas millonarias, pero son esos errores los que permiten construir productos o servicios disruptivos.

Cómo conclusión final, señalaron que la transformación digital va más allá de un tema de tecnologías; esta “requiere una trasformación cultural y de paradigmas; es una transformación hacia la competitividad”.