El Perú ocupa el puesto 71 de 191 países en el ránking mundial de gobierno digital, según el E-Government Development Index (EGDI) del año pasado de las Naciones Unidas. El país ha escalado seis posiciones con respecto al estudio del 2018. Sin embargo, aún está muy por detrás de otros países de la región. Figura en el lugar 11 de todo el continente americano y en la sexta ubicación de América del Sur, por detrás de Uruguay (26), Argentina (32), Chile (34), Brasil (54) y Colombia (67).

Los mayores avances se notan en los servicios online, especialmente debido a la creación del portal gob.pe. Hoy, figura en el puesto 18 de sitios nacionales más vistos por peruanos, con casi 13 millones de visitas al cierre de julio. El sitio más visto, en la ubicación número 15, está Aprendo en Casa (12.7 millones de visitas).

“Los sitios del Estado son los que están liderando la cantidad de visitas de peruanos”, enfatiza Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting. Antes de la pandemia, en febrero, el portal gob.pe había registrado 4 millones de visitas.

Sin embargo, el país aún está muy atrasado en infraestructura tecnológica. “La transformación digital no se puede dar si es que no hay una inversión en infraestructura tecnológica. Eso quiere decir, hacer llegar Internet a más personas”, asegura Falcón. La penetración de Internet en el Perú alcanza el 60%, según datos del INEI al 2019. “Esto tiene que cambiar. El Internet tiene que convertirse en un servicio público”, agrega.

Además, Falcón considera que falta capacitar a las personas para que puedan usar Internet. Si bien no hay un estudio del mindset digital en los ministerios, Falcón cree que sus sitios web son muy limitados y que no le dan importancia a su presencia en Internet. “De nada vale poner la infraestructura o poner servicios online si las personas no tienen conocimiento de cómo usar la tecnología de Internet”.