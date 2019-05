Trabajadores del sector hidrocarburos podrían cobrar un mayor porcentaje de las utilidades de las empresas

Aunque en los últimos cuatro años (2015 - 2018) el sector hidrocarburos se ha mantenido en terreno negativo, ha empezado a revertir esta tendencia. De hecho, solo en los primeros tres meses del año registró un crecimiento de 9.56%, explicado por el resultado de febrero (40%).

En este contexto, la congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, presentó un proyecto de ley para que se incremente el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas dedicadas al desarrollo de actividades del sector hidrocarburos.

Con la modificación del artículo 2 del decreto legislativo 892, que plantea el proyecto de ley, los empleados participarían en las utilidades de las empresas de hidrocarburos -mediante la distribución por parte de éstas- de un 8% de la renta anual antes de impuestos.

Actualmente, las compañías de dicho sector están incluidas en el rubro: "empresas que realizan otras actividades"; con ello, el porcentaje es de 5%.

"Todo nos lleva a recoger la preocupación de los trabajadores de las empresas del sector hidrocarburos que recibe el 5% de las utilidades cuando desempeñan sus labores en un sector que impacta de manera similar, y de la mano, con el sector minero", anota la iniciativa legislativa.

Cabe indicar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas mineras es en un 8%.

Utilidades

En el 2018, las utilidades del sector hidrocarburos sumaron US$ 1,123 millones. De este monto, US$ 962 millones fueron dividendos pagados, mientras que US$ 161 millones se destinó a reinversión (utilidades no distribuidas).