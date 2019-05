Trabajadores que dan recibos por honorarios también se beneficiarán con proyecto que acelera pago de facturas

Los trabajadores con rentas de cuarta categoría (que brindan recibos por honorarios) también serán beneficiados de aprobarse el proyecto de ley que busca acelerar el pago de facturas comerciales.

Así lo destacó el presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, Fernando Calmell del Solar.

“La norma beneficiará tanto a las personas jurídicas y naturales. Para las facturas comerciales en transacciones entre empresas y también para los recibos por honorarios que brindan los trabajadores”, señaló a Gestión.pe.

Explicó que el proyecto de ley busca establecer como norma que las facturas comerciales y recibos por honorarios se paguen en un plazo máximo de 30 días calendario, siguiendo una normativa similar a la usada en otros países. De superarse este periodo, las empresas deberán pagar una mora.

“Así como cuando no pagas a tiempo la cuota de un crédito se genera una mora. Así también tendrán que pagar las empresas que superan este plazo de pago”, subrayó.

El especialista indicó que el proyecto busca reducir las condiciones de desigualdad de trabajadores y las pequeñas y medianas empresas (pymes) respecto a los servicios brindados a las grandes empresas, pues a veces estas suelen tardar en realizar los pagos.

Asimismo, daría la posibilidad de que las pymes obtengan financiamiento con estas facturas por cobrar, ya que se podrían convertir en facturas negociables.

Fernando Calmell agregó que la aplicación de la norma sería gradual, pues se evalúa que primero haya un periodo de adaptación de 6 a 9 meses donde no se exigirán estos plazos, luego habría un año donde el plazo máximo sea de 60 días y recién a partir del tercer año el plazo máximo bajaría a 30 días calendario.

Además precisó que los 30 días no serán un plazo único, sino que este periodo podría ser mayor, siempre y cuando sea acordado por escrito entre las partes.

“Todos estos detalles se están evaluando en la Comisión de Economía del Congreso. Y estamos a la espera del texto final del proyecto de ley”, indicó.

El analista destacó que existe consenso en todas las bancadas del Congreso para aprobar este proyecto de ley. Ello pese a que en la última sesión de la Comisión de Economía, realizada el pasado miércoles, el proyecto no fue aprobado, sino que se acordó invitar a representantes del Ministerio de Economía, Producción, Sunat, SBS, entre otros, para conocer su posición sobre la propuesta.

“En el Congreso no hay una oposición al fondo del proyecto, sino algunas consultas sobre cómo será aplicado, por eso acordaron escuchar a las partes involucradas en la siguiente sesión de la comisión”, refirió.

Además estimó que el proyecto de ley podría tener luz verde en el Congreso en junio, luego de aprobarse en la Comisión de Economía y en el Pleno.

Reforma laboral

Fernando Calmell sostuvo que otro problema que afrontan las pymes es la falta de flexibilidad laboral.

“Las normas están hechas para grandes empresas. Las pymes no podemos cumplir, por ejemplo a veces no se da una continuidad del trabajo sino que es por temporadas. Pero con la rigidez laboral los emprendedores nos vemos con los brazos atados y por eso muchas no pueden contratar de manera formal”, señaló.

En esa línea, se mostró de acuerdo en extender las características del régimen de promoción del sector agrario hacia otros sectores como servicios y comercio.