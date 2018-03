Toyota enfrenta cambios en la industria con foco en el ahorro

Bajo la constante presión de controlar los costos, Toyota Motor Corp. está orientando el objetivo de su iniciativa más importante en la fabricación de autos hacia un mayor ahorro.

Las plataformas de autos TNGA de la compañía, que se implementaron a partir del Prius en 2015 y se extenderán a la mayoría de los modelos para 2020, mejoraron la calidad de los vehículos pero no alcanzaron las expectativas de la dirección en lo que se refiere a reducir los gastos, dijo una persona con conocimiento del tema.

De aquí en más, Toyota proyecta poner un mayor énfasis en garantizar que la TNGA también baje los costos, dijo la persona, que pidió que no se la mencionara hablando de decisiones estratégicas internas.

Toyota intenta aumentar sus márgenes de beneficio en preparación para la transición de la industria a los autos eléctricos y la conducción autónoma, que requiere inversiones cuantiosas.

La TNGA, acrónimo de Toyota New Global Architecture (Nueva Arquitectura Global de Toyota), se refiere a la utilización, por parte de la empresa, de soportes compartidos en varios modelos y se lanzó como una manera de limitar las erogaciones en un momento en que la competencia de Nissan Motor Co. y General Motors Co. deja menos margen para aumentos de precios.

“Con los costos en alza debido a las nuevas tecnologías, ahora resulta imperativo reducir el gasto de la fabricación de autos básica”, dijo Koji Endo, analista de SBI Securities Co. “En este momento, los beneficios de la TNGA en materia de costos no son visibles. La clave estará en cómo bajará Toyota los costos en el futuro, pero en este momento avanza a tientas”.

Producción flexible

El propósito de la TNGA no es la reducción de costos, sino más bien implementar mejoras radicales en el desempeño básico y la competitividad de los vehículos, y la forma en que éstos se diseñan y producen, dijo Toyota en una declaración por correo electrónico.

Autos como el Camry, rediseñado el año pasado, han generado reacciones positivas por su manejo, diseño y desempeño, dijo las compañía.“El efecto de reducción en horas-hombre y costos se verá por completo cuando se lancen más vehículos y repuestos basados en la TNGA”, dijo Toyota. “Estamos seguros del éxito a futuro”.

Al presentar la TNGA, anunciada en detalle por primera vez en 2013, Toyota señaló su doble objetivo de fortalecer el rendimiento de los vehículos y reducir los costos, al tiempo que pronosticó que el sistema mejoraría la eficiencia entre 20 y 30%. Dos años más tarde, el fabricante con sede en Toyota City había suavizado su lenguaje, prometiendo una mejora de “20% o más”. La compañía no ha dado una cifra del ahorro que espera obtener con la TNGA.

En un avance de las transmisiones TNGA de próxima generación presentado el mes pasado, los ingenieros de Toyota revelaron una transmisión continuamente variable que aumenta la torsión mecánica y mejora la eficiencia de combustible, pero admitieron que su fabricación resulta más cara.

Toyota, que tiene un presupuesto récord estimado para I+D de 1.06 billones de yenes (US$ 10,000 millones) en el año fiscal que cierra este mes, ha logrado reducir otros gastos, lo cual le permitió aumentar su meta de ganancias en noviembre.