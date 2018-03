Toyama: No ha habido cambios en la ley laboral desde 1984

En esta entrevista, el abogado laboralista Jorge Toyama hace un repaso sobre diversos temas que han estado en la agenda pública en las últimas semanas. Comenta que para la Remuneración Mínima Vital debe establecerse un período fijo para el aumento y que debería impulsarse la Ley de Servicio Civil .

Además, advierte que los más de 80 mil venezolanos que no cuentan con Permiso Temporal de Permanencia y residen en Perú sustituirán a los peruanos en mano de obra barata.

El ministerio de Trabajo ya fijó su posición sobre la Remuneración Mínima Vital (ayer se le hizo llegar al Presidente)

Es válido que el ministro de trabajo dé el aumento de la RMV , han pasado más de dos años desde el último aumento. Espero que el monto lo decida técnicamente el ministerio pero el problema más grande no es el aumento sino es que el gobierno nuevamente está perdiendo la oportunidad de fijar un procedimiento de la RMV . Los peruanos trabajadores y las empresas tenemos el derecho de saber cada cuánto tiempo se aumenta la RMV, conocer con anticipación, tener un protocolo. El tema de la sueldo mínimo está politizado desde hace años. Yo propongo que cada dos años el ministerio convoque al Consejo Nacional de Trabajo, discutan en setiembre u octubre el aumento de la RMV para que en enero de siguiente año se dé el aumento.

Sin embargo, la RMV no tiene un impacto directo sustancial en la economía

El RMV no tiene mucho impacto en la población formal pero sí en la población informal. Hay varios estudios, de Apoyo Consultoría por ejemplo, que revelan que en el mercado informal el trabajador gana menos que el RMV, entonces, si elevas más el RMV, en las microempresas la posibilidad de llegar a ese RMV son menores. Creo que debe haber estudios que señalen que, en microempresas de pronto, el RMV deba ser un poco distinto. Lo clave es generar empleo sostenible.

¿Pasa, entonces, por la reforma laboral?

Lo que el Perú necesita es una legislación general, no solo laboral, que mejore el ambiente para la inversión privada. (Una legislación) migratoria, laboral, tributaria, administrativa, licencias, todo, como ocurre en Costa Rica o Panamá, donde hay leyes que promueven la inversión privada.

El Congreso ha planteado eliminar el CAS y que se trasladen esos trabajadores al régimen 728, ¿es viable esa medida?

(No es que) se elimina el CAS y punto. El avance cualitativo es implementar la Ley de Servicio Civil donde lo clave es una gestión única y meritocrática. Es correcto (se ha quedado estancada). Lamentablemente este gobierno no le ha puesto interés a la reforma del servicio civil pero es clave. La ley laboral es del año 1984 –El decreto legislativo 276 o Ley de Bases de la Carrera Administrativa- y desde ahí no ha habido cambios relevantes en materia laboral. La burocracia debe ser sustituida por la meritocracia y la única forma es a través del servicio civil.

Hay entre 400,000 y 500,000 CAS . No hay un registro nacional exacto pero ese es el número. La reforma no puede ser que se elimina el CAS y se acabó. El tema es la implementación del servicio civil para que progresivamente los CAS o entidades CAS pasen a la ley del servicio civil que es meritocrática.

También plantean que los intereses de los adeudos laborales sean calculados de acuerdo al BCR y estos sean capitalizables, ¿es una medida beneficiosa considerando los juicios prolongados al Estado?

La trilogía de mal empleador lo pones bien con este tercer ejemplo. Cuando yo le inicio un juicio al Estado y le gano, tiene que haber otro juicio para que se presupueste, en el siguiente año, lo que me deben pagar. Los intereses son los del BCR. Más que el interés es la cobranza del capital de la deuda laboral y los intereses, que requieren un segundo juicio para que te paguen. Ganas el juicio y luego viene un juicio de ejecución. El Estado es el principal demandado del Perú de lejos. Allí lo más importante es que el Estado requiere de una reforma radical para que sea un buen empleador.

El empleo ha caído una vez más y el subempleo sigue al alza, ¿cómo se explica esta situación?

Hay tres razones por la cual el empleo no levanta. La primera tiene que ver con la situación política que genera cautela en inversionistas. La inversión privada es la única que jala el empleo. El Estado genera empleos temporales, CAS u órdenes de servicio. Una segunda razón tiene que ver con la economía en algunos sectores como construcción civil, que con el Club de la Construcción está medio complicado. Algunos sectores que jalan mucho el empleo como consumo masivo, también están complicados. Una tercera razón tiene que ver con los costos y la flexibilidad laboral. Las grandes transnacionales no vienen al Perú, prefieren Colombia o Chile. Por estas razones no se genera empleo sostenible en el Perú. La flexibilidad laboral es un cuco.

Existen más de 84 mil venezolanos que no cuentan con Permiso Temporal de Permanencia, ¿qué riesgos existen?

En sectores muy cercanos a la informalidad como comercio, servicio, restaurantes, hay trabajadores venezolanos . El tema es que son informales. Hay como una conciliación de oferta y demanda. El empleador necesita mano de obra barata, fácil, sencilla, que pague bien o tarde y hay una necesidad del otro lado. Es una lamentable coincidencia. Puede haber casos de abuso de posición de dominio de parte del empleador respecto del venezolano donde este tenga mayor interés por generar un ingreso que lo convierta al dólar y eso vale bastante en Venezuela . Esa situación de ventaja, sin duda, genera el escenario propicio para el abuso.

Esto va a generar desempleo, porque al final son puestos de trabajo que los cubre un venezolano. No es que hay puestos sin trabajadores, lo que hay es una sustitución de peruanos por venezolanos.