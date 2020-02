El Tratado de Libre Comercio entre Australia y Perú entrará en vigencia el próximo 11 de febrero, y según la Asociación de Exportadores (ADEX), permitiría incrementar los envíos a un país que tiene un gran potencial no aprovechado por los exportadores peruanos.

Según el análisis de oportunidades no aprovechadas el 2018, las exportaciones peruanas con valor agregado hacia Australia podrían llegar a un máximo de US$ 2,200 millones. Esto significaría alcanzar un monto diez veces mayor al total de productos exportados (tradicionales y no tradicionales) que se le vendió a Australia en ese año.

Según Nancy Arrelucé, analista senior de Desarrollo de Políticas del CIEN-ADEX, si bien el objetivo es ambicioso, lo importante es que se diversifique nuestra oferta en el proceso, considerando la saludable economía de ese país, muy superior a la de otros destinos.

“Su demanda externa aumentó en un 40% durante la última década. Además, tiene un PBI per cápita de más de US$ 50,000 y en el 2022 cumpliría 30 años sin recesión económica. Con estos datos, se pone por encima de los Países Bajos, Suecia, Austria, Finlandia y Alemania”, explicó.

Por otro lado, destacó el potencial de algunos productos que se verían beneficiados con el TLC para este año, como el café sin tostar ni descafeinar con US$ 11.6 millones, harina de pescado (US$ 10.9 millones), espárragos (US$ 9.8 millones), grasas y aceites de pescado (US$ 8 millones), hidróxido de sodio (US$ 5.6 millones), uvas (US$ 5.6 millones), paltas (US$ 3.5 millones), entre otros.

El TLC

Luego de casi tres años de negociaciones, el TLC entre Perú y Australia entrará en vigencia el próximo 11 de febrero del presente año, lo que beneficiará el ingreso de productos peruanos sin costo de aranceles a ese mercado, señaló el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Debido a este acuerdo comercial, el 96% de productos peruanos ingresarán al gigante oceánico con 0% de arancel, mientras que el 93.3% de los australianos ingresarán al Perú bajo las mismas condiciones.

“Debemos tener presente que, según las cifras anuales de nuestras exportaciones, Australia ocupó el puesto N° 35 como socio comercial del Perú en el 2019. Sin embargo, los envíos vienen cayendo en los últimos tres años por la alta dependencia del sector minero”, detalló Arrelucé.

Cifras

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el 2019 los despachos al mercado australiano sumaron US$ 91.6 millones, registrando una fuerte caída de 56.6% en comparación al mismo periodo del 2018, cuando sumaron US$ 211.4 millones.

Esta contracción fue ocasionada por una disminución en la demanda de minerales como el cinc y el plomo.

Los de valor agregado (US$ 43.2 millones) también cerraron a la baja con -5.6% y una participación de 47.8% del total. En tanto, la tradicional alcanzó los US$ 48.4 millones, cifra que indica una disminución de -70.8%, concentrando el 52.2%.