Tipo de cambio toca nuevo mínimo de tres semanas por ofertas de fondos de pensiones

Foto 25 | Dónde: Windhoek, Namibia. Emily McNutt, editora asociada de The Points Guy, comenta: “Con tanto que ver en Namibia, Windhoek, la capital del país, es solo el punto de salto. Lo mejor de todo es que el dólar de EE. UU. es lo suficientemente fuerte como para hacer que los viajes, el alojamiento y las actividades sean relativamente baratos en el país, incluso para algunas experiencias de lujo. Windhoek es barato en sí mismo y tiene mucho que ver, entre explorar las escenas locales como en Namibia Craft Center y comprobar la influencia alemana de la ciudad como en la iglesia Christuskirche. Las propiedades de cinco estrellas, como Hilton Windhoek y The Olive Exclusive All-Suite Hotel se pueden reservar por menos de US$ 150 por noche, gracias en gran parte a la tasa de cambio preferible a dólares de Namibia. Pero algunos de los mejores lugares para ver se encuentran fuera de los límites de la ciudad. Considere viajes de un día o de varios días para obtener su solución al aire libre y para ver el impresionante paisaje y las dunas que conforman la mayoría del país. Los tours, que a menudo incluyen comidas, campamentos, actividades y más, se pueden encontrar a precios razonables. Si estás más interesado en ver el hermoso país por tu cuenta, considera alquilar un auto y conducir a todos los lugares de interés. Las entradas a los parques nacionales, como el Parque Nacional de Etosha, cuestan tan solo US$ 6 por día. En todo el país, no anticipe gastar mucho en comida: puede encontrar una buena comida local por menos de $ 10 por comida”.