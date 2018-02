Time Warner supera estimaciones de ganancias por éxito de película "Justice League"

Time Warner Inc, que está en proceso de ser comprado por AT&T Inc, reportó ganancias e ingresos trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por el éxito de su última película de superhéroes "Justice League".

Los ingresos de Warner Bros, que incluye el negocio de películas y es la unidad más grande de la compañía por ventas, subieron 4.8%, a US$ 4,050 millones. Analistas esperaban ingresos de US$ 4,030 millones, según la firma de datos y análisis FactSet.

"Justice League", protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot y el estadounidense Ben Affleck, ha recaudado más de US$ 655.9 millones a nivel mundial desde el 28 de enero, según la firma de seguimiento Box Office Mojo.

Los ingresos provenientes del canal de televisión Home Box Office (HBO), que transmite la exitosa serie "Game of Thrones", aumentaron 12.7%, a US$ 1,680 millones, frente a los US$ 1,650 millones esperados por analistas, según FactSet.

La ganancia de la compañía atribuible a los accionistas subió a US$ 1,390 millones, o 1.75 centavos por acción, en el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre, debido principalmente a una ganancia de US$ 1.06 por acción relacionada a la reforma tributaria en Estados Unidos.

En el mismo trimestre del año anterior, la compañía ganó US$ 293 millones, o 37 centavos por acción.

Los ingresos, en tanto, aumentaron 9%, a US$ 8,610 millones, superando la estimación promedio de analistas de US$ 8,420 millones.