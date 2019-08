No creen en las palabras del presidente Vizcarra. Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, exigió al presidente Vizcarra anular la licencia de construcción –otorgada a la empresa minera Southern Copper– para el proyecto minero Tía María, si es –como lo indicó en la víspera– no tiene el consenso de la población.

Como se recuerda, ayer el presidente Vizcarra dijo a la prensa de Moquegua que si “el proyecto Tía María, si no tiene el consenso, la aprobación de la población, de los agricultores, de las autoridades; no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto. Estamos de acuerdo".

“Si esta seguro (el presidente Vizcarra de) que la población no quiere el proyecto minero; entonces el debe optar por retirar la licencia de construcción otorgada. Quiere que el pueblo confié en esa carta que ha cursado a la empresa, respecto a que no va a iniciar operaciones, pese a contar con el permiso. Eso es algo que el pueblo no le va a creer”, comentó el dirigente a Exitosa Radio.

A reglón seguido, comentó que más importante es defender la “seguridad alimentaria de la región” ante el pedido del alcalde Omar Candía de una tregua de tres días, por el aniversario de Arequipa. “Es muy claro lo que le está pidiendo (al presidente) el Valle de Tambo y la región de Arequipa, de que cancele la licencia de construcción que ha sido otorgada irresponsablemente por el Gobierno”, explicó.

Este pedido ocurre a horas para que se sume una huelga indefinida contra el proyecto minero. “Lo que se viene es esperar la decisión del Gobierno. En sus manos está encontrar la solución, sabe perfectamente lo que han pedido las autoridades”, remarcó.