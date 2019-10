El director de servicios ambientales de Southerm Cooper, Darío Quevedo, dijo que existe una mala interpretación en la interposición del Gobierno Regional de Arequipa ante el Consejo de Minería para suspender la entrega de licencia para construcción del proyecto ‘Tía María’.

El ejecutivo explicó que uno de los puntos de la interposición fue que el Gobierno de Arequipa dijo que la construcción de este proyecto se realizará en las Lomas de Cachendo indicando que es un ecosistema frágil. Sin embargo, Quevedo subrayó el proyecto minero no se realizará en esa zona.

"Ya se ha aclarado al gobernador (Elmer Cáceres) que el proyecto no se va a construir en Lomas de Cachendo, si no, en Pampa Cachendo. Hay una mala interpretación, no se si a propósito, de términos”, manifestó durante su participación en el VIII Congreso Anual de Energía.

Agregó que el proyecto contempla la construcción de una planta desalinizadora a 11 kilómetros del Valle del Tambo y la construcción de un ferrocarril en zonas de desierto para no interferir con la población.

Además, se considera el uso de tecnología para minimizar el impacto ambiental y controlar el polvo, y se conformará un comité de monitoreo y vigilancia participativa en donde participará la sociedad, la empresa y las autoridades del Estado.

Cabe precisar que el Consejo de Minería emitirá este mes un pronunciamiento respecto a los tres recursos de revisión presentados en contra de la resolución que autorizó la etapa de construcción del proyecto minero Tía María.