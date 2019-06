Tía María: Gobernador de Arequipa advierte que proyecto aún no tiene licencia social

“Nosotros creemos que no existen cumplimientos adecuados en (el valle de) Tambo”, sostuvo el último lunes el gobernador Elmer Cáceres Llica al ser consultado sobre la posible reactivación del proyecto minero Tía María. La autoridad regional indicó que debe respetarse la opinión de los pobladores y que el Gobierno debe sentarse a la mesa a dialogar.

“La represa de Paltuture no es una realidad. Actualmente, en el valle del Tambo están consumiendo agua contaminada (…) No tenemos el sistema de agua y desagüe en Mollendo, no se han dado megaproyectos”, expresó Cáceres Llica, según revela el portal El Buho de Arequipa.

Las palabras de Elmer Cáceres Llica se dieron en medio de un contexto en el que el gobierno habría decidido otorgar en estos días la autorización de construcción a Southern Perú. Con lo que el proyecto minero tendría luz verde.

Proyecto Tía María en Arequipa. Operador: Southern Perú Copper. Inversión: US$ 1,400 millones. (Foto: GEC) Proyecto Tía María en Arequipa. Operador: Southern Perú Copper. Inversión: US$ 1,400 millones. (Foto: GEC)

Tía María no tiene licencia social

Además, Cáceres Llica expresó que a la fecha el proyecto no tiene licencia social. Por lo tanto, consideró que el Gobierno debe sentarse a la mesa a dialogar.

“Yo creo que primero se tiene que respetar la opinión de la población del valle de Tambo. Actualmente no existe una licencia social y considero que el gobierno central debe sentarse en la mesa”, remarcó.

Asimismo, el gobernador indicó que desde hace tres meses no mantiene reuniones con el presidente Martín Vizcarra. Rechazó que haya tenido encuentros con otros ministros para tratar el asunto.

El Valle de Tambo en Arequipa utiliza el agua de la represa Pasto Grande. (Foto: ANA) El Valle de Tambo en Arequipa utiliza el agua de la represa Pasto Grande. (Foto: ANA) (Foto: Difusión)

Dirigentes se oponen

De otro lado, el último fin de semana dirigentes populares del valle de Tambo, se mostraron en desacuerdo con las expresiones del ministro de Economía Carlos Oliva. En una entrevista a diario Gestión la autoridad manifestó que en esta semana se entregaría la licencia de construcción.

Sin embargo, en opinión del dirigente Miguel Meza Igme, aún permanece latente el conflicto social. De igual manera, Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada – Mejía – Mollendo, calificó como una provocación el anuncio de Oliva.

Ambos dirigentes coinciden que, de otorgarse la licencia de construcción, inmediatamente retornarían las protestas al valle de Tambo.