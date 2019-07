Tía María: Gobierno Regional de Arequipa asegura que proyecto minero no es viable

A través de un mensaje difundido en video, el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, aseguró de manera firme que el proyecto minero Tía María no será viable. Esto a pesar de haberse reunido con el presidente Martín Vizcarra en la víspera.

“Le he transmitido el clamor del pueblo del Valle del tambo: Tía María no va, Manan. Ayer le he reiterado insistentemente que escuche a su pueblo, le he pedido que vaya al Valle del Tambo, que no permita que haya más violencia ni muertos ni heridos, que retire a la Policía para evitar más enfrentamientos entre peruanos”, sostuvo Cáceres.

El gobernador regional sostuvo que cuenta “con el sustento técnico legal firme para lograr la anulación de la licencia de construcción”. Tras la reunión sostenida la noche de ayer, el presidente Vizcarra aseguró que la licencia de construcción entregada a la empresa Southern Cooper sería sometida a revisión.

"En cuanto al recurso de revisión, tenemos los siguientes argumentos: falta de motivación de la resolución. Toda resolución debe ser debidamente sustentada y esta no tiene base técnica legal y no cuenta con licencia social. Esto quiere decir que no indica ningún mecanismo por la cual la población haya dado consentimiento el proyecto Tía María", señalaron.