Las crisis son la prueba de fuego para las organizaciones. Con la presión de la muchas empresas cambiarán la manera en que operan y tres tendencias que ya estaban en marcha podrían acelerarse: la forma en que se realizan las reuniones de trabajo, la organización de equipos y la ampliación de la brecha entre los empleados a tiempo completo (“insiders”) y los independientes y tercerizados (“outsiders”).

Se han realizado tantas reuniones vía Zoom y otras apps en los últimos días que los gerentes podrían decidir que este enfoque es más adecuado que juntar a todos en una sala mal ventilada. Se estima que 2.1 millones de personas descargaron Zoom el 23 de marzo, fecha en que Reino Unido entró en confinamiento y la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia se “aceleraba”.

Pero cuando la gente comience a retornar a sus oficinas muchos que no se contagiaron se sentirán nerviosos al estar tan cerca de sus colegas. No obstante, las reuniones remotas tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, las conversaciones pueden volverse rígidas y demasiado formales y no a todos -incluido este columnista- les agrada aparecer en video. Así que las reuniones físicas no desaparecerán completamente, pero serán una proporción pequeña del total.

Otro cambio será una mayor atención a la comunicación entre empleados clave, pues la interacción entre trabajadores incluye mucho más que reuniones. Tradicionalmente, la gente sostenía breves charlas informales en la oficina y estos intercambios suelen ser más útiles si involucran a alguien de un área distinta. Tales interacciones no son posibles en estos momentos.

Las cadenas de e-mails son un sustituto imperfecto y de manejo complicado. En la crisis, muchas empresas han optado por usar apps como Slack, que posibilitan que los equipos se comuniquen en un foro específico. El CEO de Slack, Stewart Butterfield, señala que a mediados de febrero la firma comenzó a detectar mayores descargas de la app en equipos que estaban siendo creados en Corea del Sur y Japón.

Un aumento mayor comenzó en la semana del 9 de marzo, señal de que las empresas estaban empezando a tomarse en serio el distanciamiento social. El uso de Slack se incrementó aproximadamente 20% entre el 1 de febrero y el 25 de marzo, mientras que el número de usuarios conectados simultáneamente pasó de 10.5 millones a 12.5 millones entre el 16 y el 25 de marzo.

Probablemente el cambio más significativo será la ampliación de la brecha entre insiders y outsiders. Es probable que el primer grupo sea protegido por su empleador, que le pagará todo o la mayor parte de sus sueldos mientras pueda hacerlo. Los outsiders, cuyos lazos con las empresas son más inestables, podrían quedar abandonados. La brecha ayuda a explicar gran parte el aumento de solicitudes de beneficios por desempleo en ambos lados del Atlántico.

Esta separación es una de las tendencias descritas por William Davidow y Michael Malone en “The Autonomous Revolution” (2020). Los empleados permanentes son una responsabilidad cara, debido a los costos asociados como cuidado de la salud y pensiones de jubilación.

Dado que las herramientas online permiten que los empleadores proyecten volúmenes de trabajo y cronogramen horarios, la crisis podría provocar que las empresas adopten estos esquemas y reconsideren cuáles trabajadores a tiempo completo son esenciales y cuáles no.

La pandemia también acelerará la automatización. En algunos casos, las empresas implementarán más procesos automatizados ante la posibilidad de que algunos trabajadores enfermen.

En otros casos, la presión podría venir de afuera: más consumidores se acostumbrarán a comprar online o interactuar con sitios web, en lugar de recurrir a call centers. Parece probable que esos nuevos hábitos subsistirán tras la pandemia, con lo que reducirán la necesidad de contar con empleados humanos.

Una reducción de la oferta de empleos a tiempo completo podría coincidir con un incremento en la demanda por dichos roles. La crisis enseñará una dura lección a los independientes: son altamente vulnerables. La capacidad de manejar el tiempo personal suena atractiva cuando abunda el trabajo, pero en tiempos difíciles los trabajadores aprecian la seguridad que brinda el traslado diario al centro laboral.

Asimismo, el fuerte crecimiento del desempleo hará que aumente el deseo por empleos estables, lo que probablemente ejercerá una presión a la baja en los salarios. Los empleados están habituados a escuchar “todos estamos en el mismo barco”, pero esta crisis está cimentando un sistema de clases a bordo de las embarcaciones corporativas.

Los gerentes tienen los camarotes de primera clase y los trabajadores esenciales acceden a los tipo “suite”, pero los independientes y tercerizados están aferrándose, inestablemente, a los botes salvavidas.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez

© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020