The Economist: Sequías, tormentas y demanda global ponen a prueba romance de EE.UU. con la palta El entusiasmo de Estados Unidos por los aguacates puede verse afectado por el alza de los precios. El precio al por mayor para 48 aguacates alcanzó un máximo de US$ 83.75 en septiembre, frente a los US$ 34.45 del año anterior, según la American Restaurant Association.