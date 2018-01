The Economist: Ganancias de bancos de Estados Unidos reciben impulso con reforma tributaria

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos hace 14 meses, los precios de las acciones de los bancos subieron.



Una de las razones era la perspectiva de menores impuestos corporativos, que beneficiarían a los bancos directamente y (los inversores esperaban) aumentarían la economía.



Al igual que la agenda legislativa del Sr. Trump, sus acciones estuvieron en calma durante gran parte de 2017, pero se animaron a finales del año cuando la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos parecía convertirse en ley, como lo fue cuando el presidente la firmó el 22 de diciembre.

Sin embargo, varios bancos esperan que esta ley haga mella en las ganancias del cuarto trimestre. El 28 de diciembre, Goldman Sachs dijo que estaba preparado para un impulso de US$ 5,000 millones. Una semana antes, el Bank of America (BofA) anunció una amortización de US$ 3,000 millones.

Estos éxitos únicos tienen dos causas principales. En primer lugar, muchos bancos llevan "activos de impuestos diferidos" (DTA) en sus balances, en gran parte pérdidas pasadas, un legado, para muchos, de la crisis financiera, que se transfiere para establecer impuestos futuros. Cuanto mayor sea la tasa de impuestos, más valen estos activos.



Entonces, la nueva ley, recortando la tasa federal de impuestos corporativos del 35% al 21%, recorta su valor. Citigroup, con $ 43.2bn de American DTA en los libros, y BofA, con $ 7bn, de acuerdo con Mike Mayo de Wells Fargo, tienen las mayores pilas. Los DTA reducidos representan la mayor parte de sus amortizaciones, así como también los de Barclays y Credit Suisse.

En segundo lugar, el efectivo repatriado desde el extranjero tendrá un impuesto del 15.5%, inferior al principal, lo que incentivará a los bancos a llevarlo a casa.



Esto representa alrededor de dos tercios de los US$ 5,000 millones de Goldman; JPMorgan Chase ha dicho que la repatriación podría costar hasta US$ 2,000 millones.



Los bancos extranjeros enfrentan otra dificultad: la ley grava los pagos de las entidades estadounidenses a los afiliados extranjeros, una medida llamada erosión de base y el impuesto anti abuso, o BEAT. Credit Suisse dice que es "probable que se vea afectado" por BEAT; Barclays piensa que los efectos negativos son "posibles". Ninguno ha nombrado una figura.

Aunque los bancos esperan los mayores golpes, no están solos. BP y Royal Dutch Shell también anunciaron amortizaciones de DTA. (Algunas compañías, notablemente Berkshire Hathaway, tienen pasivos por impuestos diferidos, por lo que deberían obtener un estímulo). Muchas más empresas estadounidenses tienen miles de millones escondidos en el exterior.

Aún así, el daño a corto plazo no es tan malo como parece. Debido a que los supervisores en gran medida ignoran los DTA de todos modos, Citigroup espera que su principal medida reguladora de capital disminuya en solo $ 4 mil millones, desde US$ 162,000 millones. Y mirando hacia el futuro, el recorte de impuestos debería ser una bendición.



Mayo dice que la tasa efectiva de impuestos de los bancos estadounidenses en la primera mitad de 2017 fue del 31% (incluidos los gravámenes estatales); que puede caer por alrededor de ocho puntos.



De acuerdo, algunas ganancias pueden pasarse a los clientes; y, según la nueva ley, las primas del seguro de depósitos de los grandes bancos ya no son deducibles de impuestos. Aun así, Mayo espera que las ganancias por acción aumenten en un 5-10%.

Los prestamistas regionales, con pocos negocios en el extranjero, deberían ganar más que las firmas de Wall Street. También tienen DTA más bajos, lo que significa menos dolor ahora. Pero los grandes bancos, a pesar de los grandes saneamientos, también deberían beneficiarse. Seca esas lágrimas.