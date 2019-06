¿Por qué The Economist afirma que la economía peruana cayó 5.3% el primer trimestre?

El último reporte de The Economist titulado " Economic and financial indicators ", en el que se precisa los resultados del primer trimestre y las proyecciones del año para un grupo de economías del mundo, se señala que el PBI peruano cayó 5.3% entre enero y marzo.

Esta cifra es totalmente distinta a la que reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI), cuya cifra oficial de crecimiento de la economía peruana en el primer trimestre del 2019 es de 2.6% .

¿Por qué la diferencia en los resultados? La respuesta está en la forma en que se mide el comportamiento de la economía. En el Perú y la mayoría de países de América Latina, la forma de comparar el crecimiento es contra el mismo trimestre del año previo, sin embargo The Economist lo hace respecto del trimestre previo.

Es decir, el INEI compara el desempeño de la economía del primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2018, mientras que The Economist comparó el primer trimestre del año contra el cuarto trimestre del año pasado.

La medición realizada por el INEI también es la que utilizan las principales entidades económicas del Perú como Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), además de las entidades privadas.

"Usualmente cuando sacamos las cifras, tanto las oficiales como las que hacemos nosotros (el BBVA Research) comparamos en términos interanuales, el nivel del PBI del primer trimestre del 2019 con el primer trimestre del 2018. Eso lo hacemos porque evita la estacionalidad", afirmó el economista jefe del BBVA Research, Francisco Grippa.

Esta forma de comparar trimestres anualizados es porque cada uno de ellos tiene características "estacionales" causadas por fenómenos climáticos, de costumbre o normas del país.

En el caso de la medición de The Economist comparó el resultado del cuarto trimestre del 2018, en que el crecimiento de la economía fue alto con el de un resultado más débil del primer trimestres del 2019 lo que dio la caída del 5.3%.

Según el INEI, el PBI desestacionalizado (que borra los factores característico de cada trimestre) del primer trimestre tuvo una caída de 0.5% respecto del cuarto trimestre del 2018, en que el PBI desestacionalizado se expandió 2.5%, la tasa más alta del año pasado.

PBI desestacionalizado PBI desestacionalizado INEI

Proyecciones

Pese a la caída registrada por The Economist en el primer trimestre, esta entidad sí espera un crecimiento de 3.7% para la economía peruana en el 2019 y de 3.6% para el 2020.

Esta tasa es menor que el 4.2% estimado por el MEF y el 4% que proyecta el BCR. Por su parte el BBVA Research aún mantiene su estimado de 3.9% de crecimiento, pero con sesgo a la baja.