Perú y Australia cumplieron tres años desde que firmaron el Acuerdo de Libre Comercio. Aun así, hay oportunidades poco exploradas para que nuevos productos peruanos ingresen a dicho mercado.

Perú, por ejemplo, produce productos como ropa de cama de algodón y sostenes, bienes que Australia ha comprado al mundo por un valor de US$ 194 millones.

Por el lado químico, nuestro país exporta medicamentos, neumáticos y tintas de imprenta, bienes que Australia ha importado por montos de US$ 5 200 millones, US$ 2 213 millones y US$ 176 millones respectivamente.

Lo atractivo del mercado australiano es que desde este año ha desgravado el 100% de sus líneas arancelarias .

Además, gracias al Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Australia , hoy productos como conservas de espárragos, conservas de bonito, uvas frescas, pisco, camisetas de algodón, mármol trabajado, prendas de algodón, entre otros, ingresan a Australia sin pagar aranceles.

El Acuerdo también establece un marco sin restricciones para la exportación de servicios, como aquellos relacionados a la minería, educación, diseño de software y más.

Mercado clave

Australia se ha convertido en el principal destino de las exportaciones peruanas a Oceanía. El Perú le exporta a Australia, principalmente, bienes pesqueros (52%), agrícolas (28%) y químicos (8%), e importa insumos (73% del total).

La variedad de bienes que la principal economía oceánica importa, hoy por hoy, se traduce en un sinnúmero de alternativas para los exportadores nacionales, sobre todo, de los vinculados a las cadenas agropecuarias.

Según datos del Mincetur, Australia importa anualmente bienes agropecuarios por alrededor de US$ 15 mil millones. En este sector, existe aún un gran potencial por cubrir con productos como cacao y derivados y café sin tostar, donde la participación peruana en el mercado australiano es menor a 5%.

Del mismo modo, existe un 18 % de bienes que Australia compra al mundo y que Perú, teniendo oferta exportable, no comercia aún con dicho país.

