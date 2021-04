Los términos de intercambio aumentaron 15.3% en febrero con respecto al mismo mes de 2020, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

El incremento estuvo explicado por el alza de los precios de exportación, cuyo aumento fue de 21.2%, por los mayores precios del oro, zinc, cobre y harina de pescado.

En tanto, los precios de importación registraron un incremento de 5.2%.

Es así que los términos de intercambio mantienen diez meses consecutivos de crecimiento, en un contexto de mejora de las cotizaciones de las materias primas en el mercado internacional.

En febrero 2021, las exportaciones peruanas crecieron 4.8%, al situarse en US$ 3,564.6 millones, debido al comportamiento positivo de las exportaciones no tradicionales (14.6%), con alzas en agroindustria, químico, pesca y acuicultura, sidero-metalúrgico, prendas de vestir, minería no metálica y maderas, según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).