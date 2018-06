Takeda: intentan bloquear compra de Shire por US$ 62,000 mllns

Un grupo de accionistas de Takeda Pharmaceutical Co Ltd buscarán respaldo en una junta general extraordinaria para bloquear la adquisición de Shire Plc, que cotiza en la bolsa de Londres, por US$ 62,000 millones, dijo a Reuters uno de los inversores.

El grupo de 130 miembros formado por exempleados de Takeda tienen un 1% de las acciones de la farmacéutica y necesitan el respaldo de un tercio de los accionistas.

Específicamente, buscan el apoyo de inversores minoritarios locales e institucionales extranjeros que detentan un 25% y un 35% de los títulos de Takeda, respectivamente, dijo una fuente bajo condición de anonimato.

El grupo incluye a miembros de la familia Takeda, informó Nikkan Yakugyo el mes pasado. La familia tiene cerca de 10% de las acciones de Takeda, dijeron a Reuters las fuentes familiarizadas con el tema.

El intento del grupo por bloquear la designación del entonces presidente Yasuchika Hasegawa a una posición de asesoría fue frustrado en la reunión general anual del 2017 tras contar con un 30.5% de los votos.