Taiwán y Malasia fueron los mercados más importantes para el aceite de sacha inchi peruano al concentrar de forma conjunta el 70% del total de los envíos que entre enero y julio ascendieron a US$ 1′654,000, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

El sacha inchi es cultivado en la Amazonía y es rico en omega y antioxidantes, también es demandado por sus beneficios en la cosmética (ayuda a proteger la piel y el cabello).

Todo eso influyó que el monto de este año (US$ 1′654,000) crezca 7% respecto al mismo periodo del año pasado (US$ 1′543,000).

Entre enero y julio del 2021 Taiwán lo solicitó por US$ 691,621 concentrando el 42% y Malasia por US$ 467,340, el 28% –presentación convencional y orgánica–.

Si bien Taiwán redujo sus pedidos en 25%, otros como Malasia, España y Alemania la aumentaron en 144%, 224% y 499%, respectivamente.

EE.UU., República Checa, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y México también conformaron esta cartera.

En opinión de la jefa de Consultoría y Proyectos del CIEN-ADEX, Lizbeth Pumasunco, a raíz de la pandemia, los consumidores prefieren productos con un alto valor nutricional.

En ese sentido, recomendó a los empresarios impulsar sus estrategias comerciales, pues la crisis sanitaria también trae consigo oportunidades. “Algunas acciones son participar en ferias como la Expoalimentaria Virtual 2021, usar nuevas tecnologías, lanzar productos y demás aspectos”, dijo.

En una nota de inteligencia comercial, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, informó que -en el 2020- las exportaciones peruanas de aceite de sacha inchi se situaron en US$ 3′300,000 logrando un crecimiento de 52.8%, respecto al 2019.

Asia fue el principal continente al conseguir una concentración del 84% del total (US$ 2′800,000), seguido de América del Norte (8.3% del total) con US$ 274,000 y Europa (7.5% del total) con US$ 246,800.

El año pasado Lima fue la región exportadora más importante con el 76.8% del total (US$ 2′500,000) seguida de San Martín con el 22% (US$ 723,700); Junín fue la más dinámica, con un alza de 248.1% en sus ventas al exterior, en comparación al año anterior.

Las empresas exportadoras Amazon Health products S.A.C. (US$ 729,400), Shanantina S.A.C (US$ 607,600) y Flo Trading S.A.C. (US$ 567,800) lideraron este ranking.

-Precios-

Respecto a los precios en los supermercados en los destinos, el informe del CIEN-ADEX detalló que variaron de acuerdo a las fechas y sus presentaciones. En septiembre del 2021 se registraron precios de US$ 21.14 y US$ 34.57 en Taiwán y EE.UU., respectivamente, siendo el segundo un producto orgánico (botellas de 250 ml.).

En España el valor fue de US$ 14.19 por botella de 200 ml. Por su parte, en los supermercados de Japón y Malasia los valores superaron los US$ 24.55 y US$ 29.96 por botella de 250 ml. Los dos últimos también fueron productos orgánicos.

En el periodo 2016-2020, el precio promedio FOB de exportación de aceite de sacha inchi registró una contracción de 6.2% en promedio anual, pasando de US$ 22.3 a US$ 17.2 por litro.