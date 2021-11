Se han cumplido 21 meses desde que las fronteras internacionales terrestres del Perú se cerraron debido al Estado de Emergencia por el COVID-19. Pero ante el avance de la vacunación, la reapertura está cerca y Tacna sería la región piloto; aunque en medio de un panorama que podría perjudicar su campaña navideña.

Así, además del pedido del alcalde de Arica (Chile) de aplazar la reapertura de fronteras, anunciada por su gobierno para el 1 de diciembre, hasta enero del 2022, la Cámara de Comercio de Tacna prevé -de concretarse la reapertura del lado peruano, por el complejo fronterizo Santa Rosa- un ingreso ‘frío’ de visitantes chilenos al sur peruano debido, principalmente, al menor poder adquisitivo y la coyuntura electoral en Chile.

Adicionalmente, se sumaría el límite que pondría el Gobierno peruano respecto al aforo de visitantes a Tacna. De acuerdo al gerente general del gobierno regional, Juan Cánepa Izaga, en las conversaciones con Cancillería se prevé una ‘reapertura progresiva’.

“Si nosotros teníamos un ingreso diario de 5,000 a 8,000 turistas de lunes a viernes, que subía hasta 15,000 los fines de semana, antes de la pandemia, esto obviamente conlleva a una aglomeración de personas. Tenemos entendido que por un tema de distanciamiento y aforo, la reapertura será permitiendo el ingreso de hasta el 30% del número diario que teníamos de visitantes”, señaló.

Pese a ello, agregó que se espera la reactivación de Tacna pues el 70% de la población vive del comercio relacionado con la llegada de turistas chilenos -que antes de la pandemia dejaban en la región ingresos por US$ 400 millones al año-; entre restaurantes, hoteles, galerías, comercio, servicios médicos, ópticas y joyerías.

Sin embargo, Corinne Flores, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, refirió que la expectativa de los empresarios no es optimista. Con un aforo limitado y los altos precios de los productos que se registran en la región por la volatilidad del dólar y los altos fletes, los turistas -cada uno gastaba un promedio US$ 80 al día en Tacna antes de la pandemia- podrían optar por no venir; de suceder ello, la campaña de Navidad, que representa el 50% de su ventas del año, puede verse afectada.

La dependencia comercial de Tacna con Chile es alta. Un ejemplo claro es que en campaña escolar se vende más buzos escolares de colegios chilenos que de Tacna, dijo Cánepa. Esto sucede porque la región peruana del sur ofrecía precios competitivos: “si una prenda en Chile costaba S/ 100 aquí lo encontraban a S/ 70″, anotó Claudina Huanca, representante del gremio de confecciones.

Protocolo sanitario

Los requisitos que pedirá Perú para el ingreso desde Chile no serán tan estrictos en comparación a los impuestos por ese país que ha establecido la presentación de un examen PCR negativo, de máximo 72 horas antes de embarcar; un seguro médico particular de más de US$ 30,000, que cubra el tratamiento de COVID-19 y secuelas, y una certificación de vacunas de su país de origen.

En tanto, Perú solicitaría solamente una prueba PCR negativo con una antigüedad máxima de 14 días antes de viajar o el carné de vacunación con las dos dosis, además del llenado de una declaración jurada, adelantó el gerente general del gobierno regional de Tacna.

Así, para este martes 23, se fijó como plazo máximo que el Ministerio de Salud (Minsa) apruebe los protocolos sanitarios, por lo que se prevé que este miércoles el Consejo de Ministros apruebe el decreto que autorice abrir la frontera, “posiblemente desde el 1 de diciembre”, dijo Cánepa.

De acuerdo al funcionario, se ha considerado que la región tiene un avance en la vacunación de un 80.2% de su población mayor a los 18 años con la primera dosis, y el 77%, mayores de 12 años, con la segunda dosis puesta.

Dato

- El último 17 de noviembre el alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, declaró que se debería otorgar un plazo de 45 días para abrir su frontera con Perú, hasta enero del 2022, pese a que el gobierno de ese país anunció abrir sus fronteras terrestres a partir del próximo 1 de diciembre.

- El domingo 21 de noviembre, autoridades el gobierno regional de Tumbes se reunieron con las del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) a fin de coordinar la próxima reapertura de la frontera con Ecuador, considerando que dicho país anunció que abrirá su frontera con Colombia desde diciembre.