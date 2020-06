Con las constantes modificaciones a la norma relacionada con el otorgamiento de permisos para aplicar la suspensión perfecta de labores, será más accesible para las micro y pequeñas empresas, sin embargo para las medianas y grandes seguirá siendo demasiado dificultoso su empleo, sostuvo Ricardo Herrera, jefe del área de Derecho Laboral del Estudio Muñiz.

Por ello, sostuvo, la mayoría de las solicitudes de medianas y grandes empresas verá rechazadas sus solicitudes para acogerse al DS 15-2020-TR, que establecía facilidades y para la aplicación de la suspensión perfecta y que posteriormente fue modificado por varias normas emitidas por el Gobierno. Como consecuencia, se incrementaría el número de despidos entre las empresas de más de 100 trabajadores.

“Con el Decreto de Urgencia N° 072-2020, el Ministerio de Trabajo está reconociendo que se equivocó, pero no lo reconoce para todos, sino solo para las mypes, porque a ellos sí les dice que es facultatorio cumplir las medidas previas: la reducción de sueldo, vacaciones y reducción de jornada; o a toda empresa siempre y cuando el nivel de ventas en el mes previo al de la aplicación de la suspensión sea igual a cero. Evidentemente, las empresas que aplicaron la suspensión en abril no tuvieron en marzo cero ingresos. Hasta el 15 de marzo todo fue normal, pero después se cerró la economía”, indicó a Gestion.pe.

De acuerdo con el decreto de urgencia emitido el último miércoles, el Gobierno modificó la norma relacionada con el otorgamiento de permisos para utilizar la figura de suspensión perfecta de labores, de modo que las empresas con menos de 100 trabajadores en planilla podrán aplicar a esta figura directamente, sin el requisito de haber aplicado medidas previas como enviar a los trabajadores de vacaciones, acordar una reducción de salario o una reducción de la jornada laboral.

Solo aquellas mypes que no presentan el nivel de afectación mínimo en sus ingresos -precisado por el Gobierno- se verán impedidas de obtener la aprobación de sus solicitudes de suspensión perfecta.

“Se debe recordar que solo el 30% de los trabajadores laboran en micro y pequeñas empresas. El otro 70% trabaja en medianas y grandes empresas, quienes tienen requisitos casi imposibles de cumplir para aplicar a la suspensión perfecta. Se les dice no a empresas con cientos de trabajadores que, según el Ministerio de Trabajo, cumplen con la afectación económica, cumplen con la caída de los niveles de actividad, pero no han cumplido con los requisitos previos seguramente porque no tenían dinero. Entonces, al no tener con qué pagar, van a tener que recurrir a más despidos”, expresó.

En la actualidad, las empresas afectadas por la crisis económica deben presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para acogerse a la suspensión perfecta de labores, y esperar la aprobación de la medida.

En un decreto de urgencia emitido el último miércoles, se establece que los trabajadores afectados por esta medida recibirán un subsidio de hasta S/ 760 mensuales, siempre que perciban un salario bruto de hasta S/ 2,400 y hayan sido notificados de la aprobación de la medida para su empresa.

Por ello, indicó Herrera, al haberse aprobado únicamente el 1% de la solicitudes de suspensión perfecta hasta la fecha, solo el 1% de los trabajadores a los que se les aplicó la medida van a poder cobrar. Aquellos cuyas empresas recibieron una negativa a la solicitud de aplicación de la medida, tendrán que esperar la resolución de las apelaciones que pudiera interponer la empresa, para recibir el reintegro de sus salarios.