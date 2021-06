Se avecinan cambios importantes en la zonificación del distrito de Surco, que implicarán organizar en distintos nodos o polos los locales o proyectos comerciales, de acuerdo con su rubro: oficinas, bancos, clínicas, hoteles, etc.

El alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, indicó que en el 2020 su gestión envió a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) una propuesta de Reajuste Integral de Zonificación (RIZ), que ya se encuentra a un paso de ser aprobada.

“Esta aprobación en la Municipalidad Metropolitana de Lima debería darse en un plazo máximo de 45 días. Ya pasó todos los filtros, todas las revisiones del área jurídica, del área legal (...). Lo que resta ahorita es que lo apruebe el Concejo Metropolitano de Lima”, dijo el alcalde distrital a gestion.pe.

Según precisó, el proyecto ha sido validado por las áreas de catastro y de desarrollo urbano de la Municipalidad de Santiago de Surco y del Instituto Metropolitano de Planificación, dependiente de la MML. Una vez que la MMP le dé el visto bueno final, la norma entrará en vigencia.

Con el RIZ, las empresas que busquen instalarse en el distrito o desarrollar proyectos inmobiliarios, deberán hacerlo en el área que ha sido determinada para este fin, lo que contribuirá a un mayor orden en la localidad. Así, por ejemplo, el banco que desee abrir una sede en Surco, solo podrá hacerlo en la zona bancaria. Sin embargo, los locales ya instalados antes de la aprobación de la norma no serán obligados a trasladarse al nodo comercial destinado a su rubro.

Inversión privada

Por otro lado, Combe señaló que el distrito ha recibido iniciativas para proyectos de inversión privada por más de US$ 260 millones. Entre ellas se contemplan dos centros comerciales, tres estacionamientos subterráneos, un complejo habitacional de grandes extensiones, un hotel cinco estrellas y tres clínicas.

Sobre los dos centros comerciales, indicó que uno se ubicará en el Óvalo Higuereta, en un terreno que es propiedad del Grupo de Interbank, mientras el otro se encontraría en la avenida La Encalada.

Con respecto a la reactivación de los negocios en el distrito, sostuvo que a lo largo de la pandemia al menos uno de cada 10 cerró de manera definitiva, debido a la dificultad de afrontar los pagos de alquiler; y otro 10% cambió de giro hacia negocios de abarrotes o restaurantes. Originalmente se trataba sobre todo de negocios de zapatería, sastrería o de venta de diversos artículos. “Nosotros autorizamos que el cambio de giro sea automático cuando empezó la pandemia. La mayoría ha optado por quedarse con el nuevo giro, pero algunos pocos han retornado a sus giros iniciales”, comenta el alcalde.

Mejorar la vigilancia

El plan de desarrollo socioeconómico del distrito camina de la mano con uno de desarrollo tecnológico, dice el alcalde. Por ello, el municipio está invirtiendo al menos S/ 7 millones en incrementar el número de cámaras de videovigilancia instaladas en el distrito, así como en ampliar su alcance. Esta localidad cuenta con 650 cámaras fijas y 110 móviles que se ubican sobre los patrulleros. Asimismo, ha puesto en marcha la adquisición de 1,000 cámaras más y planea comprar otras 1,000 el próximo año. A ello se suma la instalación de fibra óptica y del software necesario para un óptimo desempeño de las cámaras.

“Nuestro objetivo es que podamos conocer de forma automática la identidad de las personas que están siendo visualizadas a través de las cámaras, para lo cual necesitamos el apoyo de la Policía Nacional y Reniec. No tenemos una fecha exacta para ello, pero estas instituciones han mostrado una buena disposición. Se trata de acceder a información sensible, que no es de acceso público. En el país es novedoso, pero en otros países se trata de tecnología de hace 10 años. Estamos convencidos de que así vamos a reducir los índices de delincuencia y de percepción de inseguridad”, concluyó la autoridad.