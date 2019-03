Sura: “Tasa de aporte a AFP debería incrementarse gradualmente”

¿Por qué surgen cuestionamientos y hay más reticencia frente a los sistemas de pensiones en la región?

IC: Hay una pirámide demográfica que se empieza a ver en América Latina, una región relativamente joven, pero donde la gente ya empieza a madurar, a jubilarse y a notar cómo la falta de ahorro y de empleo formal genera una situación compleja en el momento de su jubilación.

En Perú, el Gobierno habla de una reforma del Sistema Privado de Pensiones y la SBS también dice que es necesaria más competencia. ¿Cuál es la posición de Sura?

IC: Nuestra posición está muy alineada a lo que plantea el Gobierno. Nosotros acabamos de ganar la licitación en Perú con una reducción significativa de las comisiones, lo que se alinea con la disminución en otros países. Incluso hemos propuesto una comisión por desempeño para los afiliados de AFP, con la cual si no hay rendimiento de los fondos, no cobraríamos comisión. Es una alineación total con nuestros afiliados.

¿Hay avances en la propuesta de comisión por desempeño?

JR: Eso tiene que ir al Congreso, pero también hay que darle margen de acción al regulador (SBS). Nosotros proponemos una manera de cobrar que pensamos recoge lo que la clientela y la sociedad están demandando, y no se puede implementar. El regulador debería tener la facultad de aprobar esquemas de comisión que ellos piensen que tienen sentido, y tener esa flexibilidad. Nuestra propuesta puede no ser perfecta, pero la planteamos como un tema voluntario, no la imponemos.

En el ámbito político se plantean cambios que generan incertidumbre. ¿Cómo afecta esto las decisiones de inversión de Sura en Perú?

IC: No afecta. Para nosotros, Perú es un país estratégico, de inversión de largo plazo, al igual que todos los países de la Alianza del Pacífico. Hemos realizado una inversión total, no solo en AFP, sino también en los negocios de ahorro-inversión e investment management, donde vemos muy buen potencial para crecer. Inclusive, Perú es un muy buen laboratorio para que nosotros desarrollemos productos.

¿Qué se podría rescatar para Perú de la experiencia de Sura en otros países?

IC: Por ejemplo, en Chile se están manejando unos pilares muy interesantes para premiar a las personas para que aumenten en uno o dos años su edad de jubilación. Además, hay muchos otros temas de educación previsional, que permitan a los jóvenes entender muy bien la importancia de ahorrar en un fondo de pensiones. Algo interesante que se plantea en algunos países es abrirle un fondo a la persona desde que nace, para que a los 25 años, al entrar a laborar, ya tenga un muy buen componente de ahorro para su futuro.

¿Cuáles son los tres puntos principales para una eventual reforma?

IC: Nuestra idea de comisión por desempeño es muy interesante para alinear a clientes y AFP. Lo segundo es revisar la tasa de aporte. En Chile, está pasando de 10% al 14%; en los países de la OCDE el aporte es de 18%. Entonces, gradualmente países de América Latina deberíamos ir incrementando el aporte para permitir a nuestros clientes una pensión adecuada.

Revisaría también ajustes paramétricos sobre la informalidad, y la posibilidad de mejorar las condiciones de ahorro en la última fase de la vida laboral. Incrementar en uno o dos años adicionales el ahorro de una persona puede significar entre el 10% y 15% de aumento en la pensión de una persona.