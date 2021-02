La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 0.5% del PBI durante el 2020, el primero registrado desde el año 2007, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

La entidad explicó que este resultado se debió por el impacto de la crisis del COVID-19 en las utilidades de las empresas de inversión directa extranjera en el país, por el efecto de la débil demanda interna sobre las importaciones y por la recuperación de los términos de intercambio.

Detalló que solo en el cuarto trimestre de 2020, el superávit de la cuenta corriente se elevó a US$ 739 millones (1.3% del PBI), mayor en US$ 771 millones respecto al déficit registrado en igual trimestre de 2019, reflejo principalmente del aumento del valor de las exportaciones a máximos del año.

El superávit de la balanza comercial se elevó a US$ 3,479 millones en el cuarto trimestre de 2020, resultado superior en US$ 1,118 millones al registrado en el mismo periodo de 2019.

Este incremento se explicó por el aumento de las exportaciones en US$ 1,010 millones, debido al mayor valor de los embarques de productos tradicionales mineros y, en menor medida, de productos no tradicionales pesqueros, químicos y agropecuarios.

Por su parte, las importaciones cayeron US$ 108 millones respecto al mismo trimestre del año previo, asociado principalmente a los menores precios de petróleo y derivados.

El déficit de la balanza de servicios ascendió a US$ 1,215 millones, superior en US$ 241 millones al de igual trimestre de 2019; en tanto las transferencias corrientes sumaron US$ 892 millones, inferior en US$ 29 millones a las del cuarto trimestre de 2019.