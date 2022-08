La balanza comercial acumulada en los últimos doce meses a junio de 2022 registró un superávit de US$ 15,202 millones, de acuerdo con el Boletín Informativo del Banco Central de Reserva (BCR).

En junio, el superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 758 millones, inferior en US$ 216 millones al de junio de 2021. En el primer semestre de 2022, se acumula un superávit comercial de US$ 5 725 millones, monto superior en US$ 369 millones al registrado en el mismo semestre del año previo.

“Las exportaciones ascendieron a US$ 5,845 millones en junio, mayores en 18.6% a las de junio de 2021, principalmente por los mayores embarques mineros e hidrocarburos. En la primera mitad del año, las ventas al exterior sumaron US$ 33,233 millones, superiores en 17.8% a las del mismo periodo de 2021″, precisó el ente emisor.

Exportaciones

En junio, las exportaciones de productos tradicionales registraron un crecimiento respecto a junio 2021 del 18.7%, principalmente por minería e hidrocarburos.

“Los productos no tradicionales tuvieron un incremento de 18.2% frente a hace un año, principalmente por químicos, minería no metálica y siderometalúrgicos. En el primer semestre, las exportaciones tradicionales aumentaron en 17.2% frente al mismo periodo de 2021 y las no tradicionales, en 19.3%”, detalló el BCR.

Mientras que las importaciones sumaron US$ 5,087 millones en junio, superiores en 28.6% a las de junio de 2021, debido principalmente a los precios más altos de los insumos (alimentos, combustibles e insumos industriales).

Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 27,508 millones en la primera mitad de 2022, mayores en 20.4% con relación al periodo enero-junio de hace un año.