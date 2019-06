Superávit comercial fue de US$ 259 millones en abril, reportó el BCR

La balanza comercial registró un superávit comercial de US$ 259 millones en abril de este año y de US$ 1,486 millones en los primeros cuatro meses de 2019, reportó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Refirió que las exportaciones llegaron a US$ 3,719 millones en abril último.

"Además, el volumen exportado aumentó 2% debido a los mayores envíos de cobre y harina de pescado, mientras que los precios se redujeron 4.2%", indicó el BCR.

BCR USI

En dicho mes, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,708 millones y las no tradicionales alcanzaron los US$ 996 millones.

Importaciones

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 3,460 millones en abril de este año.

En dicho mes, subieron las compras del exterior de insumos y bienes de capital, pero cayeron las de bienes de consumo.