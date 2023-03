El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el superávit de la balanza comercial registró US$ 9,397 millones en los últimos 12 meses a enero de 2023.

A enero del año pasado, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 14,997 millones.

En términos mensuales, el ente monetario indicó que la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 1,069 millones.

LEA TAMBIÉN: BCR mantuvo la tasa de interés de referencia

De acuerdo con el boletín informativo del ente emisor, las exportaciones sumaron US$ 4,695 millones en el primer mes del año, inferiores en 14.5% a las de enero de 2022, por menores volúmenes y precios.

En enero, las exportaciones de productos tradicionales registraron US$ 3,127 millones, lo que significó una disminución de 22.4% interanual, principalmente por los menores volúmenes de cobre, oro, zinc y gas natural.

El BCR indicó que los productos no tradicionales alcanzaron los US$ 1,549 millones. Respecto a igual mes de 2022, aumentaron 7.2%, explicado principalmente por los mayores precios en 4.6% de productos mineros no metálicos y textiles. El volumen embarcado aumentó 2.5% en promedio, por productos agropecuarios, textiles y pesqueros.

En tanto, las importaciones ascendieron a US$ 3,626 millones en enero, menores en 14.8% a las de enero de 2022, debido principalmente a los menores volúmenes de insumos industriales y bienes de capital.